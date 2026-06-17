Eşini öldürüp göbek atmıştı! Müge Anlı duyurdu: Sıdıka Çelik cinayetinde karar

Konya Ilgın'da 25 yaşında ve üç çocuk annesi olan Sıdıka Çelik'in, 8 Ocak 2023 tarihinde evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulunmasıyla başlayan ve aylarca süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan şüpheli ölüm davasında adalet yerini buldu. Katil eş ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 8 Ocak 2023 tarihinde evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulunan ve 7 ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 25 yaşındaki 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik davasında beklenen karar çıktı. Aylardır Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında takip edilen ve Türkiye'nin vicdanını sızlatan olayda, mahkeme sanık eş Ümit Çelik için hükmünü verdi.

HASTANEDEKİ İŞARETLER DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili zihinlere kazınan iki çarpıcı detay, cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynadı. Genç kadının hastanede yaşam mücadelesi verirken, kendisine yöneltilen "Seni kocan mı vurdu?" sorusuna gözlerini kırparak "Evet" yanıtını vermesi, gerçeğin gün yüzüne çıkmasındaki en büyük dayanak oldu.

Ailesinin büyük bir hukuk mücadelesi verdiği süreçte, olay yerinde bulunan swap raporları da Çelik'in kendi kendini vurmadığını, ellerinde barut izi olmadığını kanıtlamıştı.

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ: PASTA KESİP KARŞILIKLI OYNADILAR Davanın kamuoyunda geniş yankı bulmasının bir diğer nedeni ise sanık Ümit Çelik'in skandal tavırlarıydı. Sıdıka Çelik'in vefatından kısa bir süre sonra eşinin, "Gamze" isimli sevgilisiyle pasta kestiği ve karşılıklı göbek attığı anları sosyal medyada paylaşması, vicdanları yaralamıştı. Bu görüntüler, ailenin kızlarının ölümüne dair şüphelerini doğrular nitelikte bir "nispet" olarak görülmüştü