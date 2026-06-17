Rojin cinayetini çözecek gelişme! Babası 360 derece kamera detayını anlattı
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması devam ederken, baba Nizamettin Kabaiş kampüsün etrafındaki döner kameraların incelenmesi için Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Acılı baba, "Bu döner kameraların bulunduğu bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum" dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in, 27 Eylül 2024 tarihinde kampüsten çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim 2024'te yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı şüpheli ölüme ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA bulunması nedeniyle yaklaşık 410 kişinin DNA'sı alındı.
TELEFONU ÇİN'E GÖNDERİLECEK
Telefonun Çin'e gönderilmesi için savcılığın yazışmaları sürerken, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'özel ekip' de baz daraltma çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı dosya üzerinde titiz bir çalışma yaparken, baba Nizamettin Kabaiş, dosyanın tarafı olan Van Barosu'nun kızının başına gelenlerin ortaya çıkarılması için çaba göstermediğini savundu.
Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, acılı baba Nizamettin Kabaiş, "Kızımın ölümünün ikinci yılı yaklaşıyor. Ceset ortada, iddialar ortadadır. Van barosu dosyanın tarafıdır. Ancak Adalet Bakanı kadar dosyaya ilgi göstermiyorlar. Rojin'e ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır ben kendi imkânlarımla araştırma yapıyorum. Bölgedeki bir döner kamera Rojin'in telefonunun bırakıldığı yeri ve köyün büyük bir kısmını görüyor. Baroya o kamera görüntülerine bakın dedim oralı bile olmadılar" ifadelerini kullandı.
SAVCILIĞA KAMERA İÇİN BAŞVURDU
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 12 Haziran günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na kampüsün çevresindeki döner kameraların incelenmesi amacıyla başvuru yaptı.
Kabaiş yaptığı başvuruda, "Rojin'in cesedinin bulunduğu tarihten sonra ben babası olarak kendi imkânlarımla kızımın cesedinin bulunduğu bölgeye giderek evladımın acısıyla kendi imkânlarımla kızıma ait bir delil bulabilmek umuduyla 27 Kasım 2024 tarihi saat: 14:25 civarlarında telefonumla video çekmiştim. Kampüsün etrafında 360 derece döner kameraların olduğunu fark ettim. Bu döner kameraların bulunduğu bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum. Bu kameralara bakılıp bakılmadığı bilmiyorum. Dosyaya delil olarak sunduğum fotoğrafa ait yerdeki bütün kameraların yeniden araştırılmasını ve kamera görüntülerinin çıkarılmasını talep ediyorum" dedi.