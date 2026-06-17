Rojin cinayetini çözecek gelişme! Babası 360 derece kamera detayını anlattı

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TELEFONU ÇİN'E GÖNDERİLECEK

Telefonun Çin'e gönderilmesi için savcılığın yazışmaları sürerken, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'özel ekip' de baz daraltma çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı dosya üzerinde titiz bir çalışma yaparken, baba Nizamettin Kabaiş, dosyanın tarafı olan Van Barosu'nun kızının başına gelenlerin ortaya çıkarılması için çaba göstermediğini savundu.

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, acılı baba Nizamettin Kabaiş, "Kızımın ölümünün ikinci yılı yaklaşıyor. Ceset ortada, iddialar ortadadır. Van barosu dosyanın tarafıdır. Ancak Adalet Bakanı kadar dosyaya ilgi göstermiyorlar. Rojin'e ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır ben kendi imkânlarımla araştırma yapıyorum. Bölgedeki bir döner kamera Rojin'in telefonunun bırakıldığı yeri ve köyün büyük bir kısmını görüyor. Baroya o kamera görüntülerine bakın dedim oralı bile olmadılar" ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA KAMERA İÇİN BAŞVURDU

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 12 Haziran günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na kampüsün çevresindeki döner kameraların incelenmesi amacıyla başvuru yaptı.