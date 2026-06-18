İçişleri Bakanı Çiftçi Sahil Güvenlik heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle; Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanımız Koramiral Sayın Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Asırlara dayanan denizcilik mirasımızdan aldığı güçle Mavi Vatan'da milletimizin hak ve menfaatlerini koruyan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Milletimizin emrinde, devletimizin hizmetinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor; görevi başındaki kahraman personelimize üstün başarılar diliyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükran ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im; Mavi Vatan'da görev yapan kahramanlarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin. Pruvanız neta, dümeniniz viya olsun" dedi.