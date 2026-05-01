Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili kritik gelişme: 425 kişinin DNA’sı incelendi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, yürütülen soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, sürecin yakından takip edildiğini ve yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti. Baba Kabaiş, Adalet Bakanı'nın konuyla ilgili birden fazla açıklama yaptığını ve Diyarbakır Valiliği aracılığıyla aileyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu çerçevede cansız bedenin bulunduğu Mollakasım ile üniversiteye bitişik Bardakçı köyleri başta olmak üzere geniş bir bölgede DNA taraması planlandı. Toplam 2 bin 500 kişinin DNA'sının inceleneceği belirtilirken, şu ana kadar 425 kişinin DNA örnekleri analiz edildi.

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş (Foto: İHA)

"KONUŞMALAR UMUTLU GEÇTİ"

Kabaiş, İstanbul'da bulundukları sırada taleplerinin dinlendiğini aktararak, "DNA'ların alınmasını istedik. Rektörün akrabaları, üniversitedeki erkekler ile Mollakasım ve Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA'larının incelenmesini talep ettik. Telefonun açılmasını istedik. Görüşmeler umutlu geçti. Rojin'in annesi ve ablalarıyla da görüşüldü" dedi.

"GÜLİSTAN DOKU DOSYASI GİBİ AYDINLATILMALI"

Dosyanın Gülistan Doku soruşturması gibi aydınlatılmasını beklediklerini dile getiren Kabaiş, bazı şüpheli durumlara da dikkat çekti. Kabaiş, bir kişinin dosyaya katkı sunmak amacıyla ifade vermek istediğini ancak gözaltına alındığını belirterek, "Bir insan gidip ifade vermek istiyorsa bu dosya için bir umuttur. Belki bir şeyler biliyordur" ifadelerini kullandı.

BABA KABAİŞ: "BU BİR CİNAYETTİR"

Soruşturmanın yeniden ve kapsamlı şekilde ele alınmasını isteyen Kabaiş, "Hem telefonun açılmasını hem de bulunan iki erkek DNA'sının kime ait olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu bir cinayettir. Sorumlular bulunana kadar rahat etmeyeceğiz" dedi.

DNA incelemelerinin sayısının artırılmasını talep eden Kabaiş, 2 bin 500 kişiyle sınırlı kalınmaması gerektiğini belirtti. Şu ana kadar incelenen 425 DNA örneğinin Bardakçı ve Mollakasım bölgelerinden alındığını ifade eden Kabaiş, özellikle üniversite çevresindeki kişilerin de kapsamlı şekilde araştırılmasını istediklerini söyledi.