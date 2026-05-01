Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili kritik gelişme: 425 kişinin DNA’sı incelendi
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bakanlık bünyesinde yeni birim kurulduğunu açıklaması sonrası gözler Van’da hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyasına çevrildi. Soruşturmada 2 bin 500 kişiden DNA alınması planlanırken, şu ana kadar 425 kişinin örnekleri incelendi. Öte yandan Kabaiş’e ait şifreli telefonun çözülmesi için çalışmalar sürüyor.
Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında genç kızın bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulgularına rastlanmasının ardından geniş çaplı inceleme başlatılmıştı.
Bu çerçevede cansız bedenin bulunduğu Mollakasım ile üniversiteye bitişik Bardakçı köyleri başta olmak üzere geniş bir bölgede DNA taraması planlandı. Toplam 2 bin 500 kişinin DNA'sının inceleneceği belirtilirken, şu ana kadar 425 kişinin DNA örnekleri analiz edildi.
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, yürütülen soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, sürecin yakından takip edildiğini ve yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti. Baba Kabaiş, Adalet Bakanı'nın konuyla ilgili birden fazla açıklama yaptığını ve Diyarbakır Valiliği aracılığıyla aileyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.
"KONUŞMALAR UMUTLU GEÇTİ"
Kabaiş, İstanbul'da bulundukları sırada taleplerinin dinlendiğini aktararak, "DNA'ların alınmasını istedik. Rektörün akrabaları, üniversitedeki erkekler ile Mollakasım ve Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA'larının incelenmesini talep ettik. Telefonun açılmasını istedik. Görüşmeler umutlu geçti. Rojin'in annesi ve ablalarıyla da görüşüldü" dedi.
"GÜLİSTAN DOKU DOSYASI GİBİ AYDINLATILMALI"
Dosyanın Gülistan Doku soruşturması gibi aydınlatılmasını beklediklerini dile getiren Kabaiş, bazı şüpheli durumlara da dikkat çekti. Kabaiş, bir kişinin dosyaya katkı sunmak amacıyla ifade vermek istediğini ancak gözaltına alındığını belirterek, "Bir insan gidip ifade vermek istiyorsa bu dosya için bir umuttur. Belki bir şeyler biliyordur" ifadelerini kullandı.
BABA KABAİŞ: "BU BİR CİNAYETTİR"
Soruşturmanın yeniden ve kapsamlı şekilde ele alınmasını isteyen Kabaiş, "Hem telefonun açılmasını hem de bulunan iki erkek DNA'sının kime ait olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu bir cinayettir. Sorumlular bulunana kadar rahat etmeyeceğiz" dedi.
DNA incelemelerinin sayısının artırılmasını talep eden Kabaiş, 2 bin 500 kişiyle sınırlı kalınmaması gerektiğini belirtti. Şu ana kadar incelenen 425 DNA örneğinin Bardakçı ve Mollakasım bölgelerinden alındığını ifade eden Kabaiş, özellikle üniversite çevresindeki kişilerin de kapsamlı şekilde araştırılmasını istediklerini söyledi.
TELEFON VERİLERİ İNCELENECEK
Öte yandan soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş'e ait şifreli telefonun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü, dosyada hem DNA analizlerinin hem de dijital verilerin incelenmesinin sürecin en kritik aşamalarını oluşturduğu öğrenildi.