Rojin Kabaiş soruşturmasında sıcak gelişme! Yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verildi
Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in kaldığı yurt yönetimi hakkında “soruşturma izni” verildiği açıklandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül 2024'de kaybolduğu bildirildi.19 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Ailesi, Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddetti.
BAŞVURU KABUL EDİLDİ
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme duyuruldu. Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Van Barosu'nun Rojin'in kaldığı yurdun ihmali olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru kabul edildi.
Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri bulunduğu iddiasına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının, itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.
ADALET BAKANI ACILI AİLEYİ KABUL ETMİŞTİ
Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz, sürecin takibi neticesinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı kaldırdığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ve annesi Aygül Kabaiş ile görüşmüştü.