Rojin Kabaiş soruşturmasında sıcak gelişme! Yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verildi

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in kaldığı yurt yönetimi hakkında “soruşturma izni” verildiği açıklandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül 2024'de kaybolduğu bildirildi.19 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Ailesi, Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddetti.

Rojin Kabaiş'in cenazesi 15 Ekim 2024 tarihinde bulundu. BAŞVURU KABUL EDİLDİ Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme duyuruldu. Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Van Barosu'nun Rojin'in kaldığı yurdun ihmali olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru kabul edildi.