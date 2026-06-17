CANLI YAYIN

Gaziantep'te aile içi tartışma faciayla bitti: 42 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak katletti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Gaziantep'te aile içi tartışma faciayla bitti: 42 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak katletti

Gaziantep'te baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 60 yaşındaki Seyit Ahmet Aksoy tarafından bıçaklanan 42 yaşındaki İbrahim Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşanan aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. 60 yaşındaki Seyit Ahmet Aksoy tarafından bıçaklanan 42 yaşındaki oğlu İbrahim Aksoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre baba ile oğlu arasında aile içi bir mesele nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın İbrahim Aksoy'un eve alkollü gelmesi nedeniyle başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te aile içi tartışma faciayla bitti: 42 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak katletti - 1

OĞLUNU BIÇAKLADI

Yaşanan arbede sırasında Seyit Ahmet Aksoy, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İbrahim Aksoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan İbrahim Aksoy, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Seyit Ahmet Aksoy polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD’deki hastanede silahlı saldırıABD’deki hastanede silahlı saldırı ABD'DEKİ HASTANEDE SİLAHLI SALDIRI
Genç kızın kardeşini sokak ortasında katlettiGenç kızın kardeşini sokak ortasında katletti GENÇ KIZIN KARDEŞİNİ SOKAK ORTASINDA KATLETTİ
Köpek kadının kolundan parça kopardıKöpek kadının kolundan parça kopardı KÖPEK KADININ KOLUNDAN PARÇA KOPARDI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın