Kayıp çocuğu otomobille sokak sokak aradılar! Aracın bagajından çıktı

Olay sabah saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille sokak sokak çocuğu aramaya başladı.

Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.'nın bagajda kilitli kaldığını anladı. Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj kısmına ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi. Olay nedeniyle bölgedekiler, panik yaşadıklarını ifade etti.