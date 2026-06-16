Kayıp çocuğu otomobille sokak sokak aradılar! Aracın bagajından çıktı
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Şanlıurfa'da yeni aldıkları otomobilin bagajına habersizce girip içeride kilitli kalan P.A.'yı (5) saatlerce sokakta arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda olduğunu fark etti. Bagaj kapağını açamayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay sabah saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille sokak sokak çocuğu aramaya başladı.
BAGAJ AÇILAMADI, KOLTUK SÖKÜLDÜ
Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.'nın bagajda kilitli kaldığını anladı. Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj kısmına ulaştı.