Diyarbakır’daki sır kayıp davasında şok gelişme: Mezar olmadan müebbet istendi
Geçtiğimiz şubat ayında 3 kişinin tutuklanmasıyla yeniden gündeme oturan Osman Güler dosyasında şok gelişme! Sırra kadem basan gencin cinayete kurban gittiğine kanaat getiren savcılık, cesedi bulunamayan olayla ilgili 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Diyarbakır'da 2017 yılında ortadan kaybolan 19 yaşındaki Osman Güler olayında yeni gelişme yaşandı. Cesedi bulunamayan genci öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianamede "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2017'DE KAYBOLDU, DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI
Çınar ilçesine bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Güler, 3 Eylül 2017'de pamuk tarlasını sulamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu sonrası jandarma bölgede arama çalışmaları yaptı ancak Güler'e ait herhangi bir iz bulunamadı.
AİLE HUSUMETE DİKKAT ÇEKTİ
Aile, Osman'ın ağabeyi Burak Güler'in kız kaçırdığını, bu nedenle kızın ailesi ile aralarında husumet oluştuğunu söyledi.
Dosya, 2022'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Teknik ve analitik çalışmalar kapsamında, olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyal bilgileri ile şüphelilerin beyanları yeniden incelendi.
Bu değerlendirmeler sonucunda dosya, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan "Kasten öldürme" suçu kapsamında ele alındı. Soruşturma kapsamında geçen şubat ayında Osman Güler'in ağabeyinin kayınbabası Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede 3'ü tutuklu 8 şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.