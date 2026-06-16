Diyarbakır’daki sır kayıp davasında şok gelişme: Mezar olmadan müebbet istendi

JANDARMA PERSONELİNİN İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan M.B.'nin ifadesine yer verildi.

M.B. ifadesinde, "Osman, Selahattin Akbuğa'nın kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini, gönüllü korucu olmak için başvuruda bulunmak istediğini söyledi. Gönüllü korucu alımı olmadığını söyledim. Bunun üzerine silah ruhsatı almak istedi. Ancak sonrasında silah taşıma veya bulundurmaya müracaat etmedi. Birkaç gün sonra Selahattin Akbuğa'yı komutanlığa davet ettik" dedi.

"ÖLDÜRDÜN MÜ?" İDDİASI

İddianamede, JASAT personelinin sondajda çalışan yabancı uyruklu Yasir Mamu ile WhatsApp uygulaması üzerinden yaptığı görüşmeye de dikkat çekildi.

Kaçak yollarla Almanya'ya giden Mamu'nun, sondajda yapılan toplantıya ilişkin JASAT personeline WhatsApp üzerinden kendisinin çay servisi yaptığı esnada N.K.'nin Selahattin Akbuğa'ya hitaben, "Ne yaptın, öldürdün mü?" şeklinde soru sorduğunu iddia ettiği belirtildi.