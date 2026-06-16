Kayıp olarak aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Bir süre sonra Koşar'dan haber alamayan yakınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

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Ekipler tarafından Koşar'ın Bozdoğan'ın Yaka Mahallesinde trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Koşar'ın hafif ticari aracıyla henüz bilinemeyen sebeple yoldan çıkıp, tarlaya uçtuğu ve yaralandığı belirlendi.