Sultangazi'de kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarptı: 12 yaralı

Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir midibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, yaralılar itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, TEM Otoyolu'nda midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu O-3 Hal-Otogar yol ayrımı Edirne istikametinde seyir halindeki Osman Akbaş yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkmasının ardından bariyerlere çarpıp devrildi.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüs içerisinde bulunan yolculardan 12 kişi yaralandı. Midibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.