İddiaya göre M.Ö. isimli şüpheli, Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek yanında bulunan silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan işletme sahibi Sabri Pan ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıkları, saldırganın çevreye gelişigüzel ateş açtıktan sonra hızla kaçtığını belirtti.

Lokantadaki saldırının ardından aracına binerek kaçan zanlı, güzergâhı boyunca dehşet saçmayı sürdürdü. Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan Yusuf Oktay'ı silahla vurarak öldüren şüpheli, daha sonra Yenimahalle'ye geçerek evinin önünde bulunan tır şoförü Abdullah Koca'yı da hedef aldı. Abdullah Koca da olay yerinde yaşamını yitirdi.