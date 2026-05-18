Tarsus'ta silahlı katliam dehşeti! Cani 4 kişiyi katledip 8 kişiyi yaraladı | Saldırı anı kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde gözü dönmüş bir saldırgan, farklı noktalarda düzenlediği silahlı saldırılarla adeta dehşet saçtı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı kan donduran olayda, jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli dev bir operasyon başlattı. Öte yandan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre M.Ö. isimli şüpheli, Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek yanında bulunan silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan işletme sahibi Sabri Pan ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıkları, saldırganın çevreye gelişigüzel ateş açtıktan sonra hızla kaçtığını belirtti.
Lokantadaki saldırının ardından aracına binerek kaçan zanlı, güzergâhı boyunca dehşet saçmayı sürdürdü. Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan Yusuf Oktay'ı silahla vurarak öldüren şüpheli, daha sonra Yenimahalle'ye geçerek evinin önünde bulunan tır şoförü Abdullah Koca'yı da hedef aldı. Abdullah Koca da olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yetkililer, saldırganın kaçışı sırasında çevrede bulunan kişilere de ateş açtığını, bu sırada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri mahalle giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
LOKANTAYA SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği lokantaya düzenlenen silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobille lokantaya gelen saldırganın iş yerinin önünde bekleyen 2 kişiye ateş açarak kaçtığı anlar yer aldı.