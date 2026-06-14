Olmaz olsun senin gibi komşu! Engelli rampası isteğine kürekle karşılık
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bedensel engelli kızı için evinin önüne belediyenin de desteğiyle yaptırmak istediği rampa nedeniyle çıkan tartışmada E.B. (65) isimli kadın, komşusu Mehmet Kaçar'ın (45) kürekli saldırısında yaralandı. Başına 12 dikiş atılan E.B.'ye saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Kaçar tutuklandı. E.B., daha önce de tehdit edildiğini öne sürerken, avukatı Ferhat Yiğit ise "Bu olayın basit yaralama değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dosyanın takipçisi olacağız" dedi.
Olay, 10 Haziran'da Ergani ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için Ergani Belediyesi'nden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti. Bunun üzerine belediyeye ait ekipler bölgede çalışma başlattı.
Ancak E.B.'nin esnaf komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi, çalışmalara müdahale ederek belediye görevlileriyle tartıştı. Bir süre sonra evinden çıkarak duruma tepki gösteren E.B. ile Mehmet Kaçar arasında tartışma çıktı. Mehmet Kaçar, elindeki kürekle E.B.'ye saldırdı. Küreğin sivri kısmının başına isabet etmesiyle E.B. yere yığıldı. Kendi imkanlarıyla Ergani Devlet Hastanesi'ne giden E.B.'nin başına 12 dikiş atıldı. Olay sonrası E.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, saldırı anı evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Kaçar'ın elindeki kürekle E.B.'nin başına vurduğu ve kadının yere yığıldığı anlar ve belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada Mehmet Kaçar'ın eşinin işçilerle tartıştığı ve belediye çalışanlarını uzaklaştırdığı anlar yer aldı.