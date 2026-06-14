Olmaz olsun senin gibi komşu! Engelli rampası isteğine kürekle karşılık

'SENİ ÖLDÜRÜP LEŞİNİ KÖPEKLERE YEDİRİRİM' E.B. daha önce de ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Bu evde engelli kızımla tek yaşıyoruz. Ben kızımı yola çıkaramıyordum. Belediyeden yardım istedim. Belediye birkaç basamak yapacaklarını söyledi ve ekipler geldi. Mehmet Kaçar'ın eşi, işçilere müdahale etti ve rampa yapılamadı. Onları kovdu gitti. Akşam Mehmet Kaçar geldi. Bana ve belediyeye küfürler savurdu. Ben de koşarak gittim Mehmet Kaçar hemen vurdu. Kızımla tek yaşadığım için daha önce de beni ölümle kaç defa tehdit ettiler. Bana 'Seni öldüreceğim. Bu sokağı sana zindan edeceğim. Burada seni yaşatmam. Seni öldürüp leşini köpeklere yediririm.

Hiç kimsenin haberi olmaz' diye tehdit etti. Ben de emniyete gittim. Bana kürekle vurduğunda çok küfretti. Küfürlerle üstüme geldi. Kürekle hemen vurdu. İki yerime nasıl vurduysa ben düştüm. Eşi de yanındaydı hiçbir şey demedi. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Tekrar düştüm. Kalktım tekrar kürek almıştı eline. Beni öldürmeye niyeti vardı. Bizi kimsesiz zannetti. Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana aynı öyle yapar. Yetkilerden rica ediyorum bu adam çıkmasın ve gereken cezayı alsın. Gözüme kadar kan girmiş ve ağrıyor. Kafama 12 dikiş atıldı. İnan ki bana kan kusturdular. Psikolojik baskıyla beni deli ettiler. Ondan sonra baktım gerçekten niyeti kötüdür. Gittim kamera getirdim, taktım" dedi.