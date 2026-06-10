Bursa'da akılalmaz olay! Bir evden neredeyse 20 ton çöp çıkarıldı

Bursa'da mahalle sakinlerinin yaptığı ihbar ekipleri harekete geçirdi. Kötü koku ve haşere şikayetlerinin geldiği bir evde yapılan incelemede tonlarca atıkla karşılaşıldı.

(Foto: AA)

KÖTÜ KOKU VE HAŞERE ŞİKAYETİ GELDİ

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Tahtakale Mahallesi sakinleri bir evden yayılan kötü koku ve haşereler nedeniyle yetkililere başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık biriktirildiğini tespit etti.

(Foto: AA)

EVDEN 20 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çalışmalar sırasında evin çeşitli bölümlerinde biriken atıklar tek tek tahliye edilirken, ortaya çıkan görüntüler şaşkınlığa yol açtı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Belediye ekipleri kötü koku ve haşere sorununu gidermek amacıyla bölgede dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirdi.