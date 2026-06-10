Pantolonunu almaya geldi, 250 lira için tartıştığı terzinin kızına saldırdı

Bolu'da pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye giden bir kadın, kıyafetini almaya geldiğinde ücret nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibinin kızına tokat atarak saldırdı.

(Foto: DHA)

250 TL'LİK ÜCRET TARTIŞMASI

Olay, 9 Haziran 2026 Salı günü 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'ndeki bir terzide meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için kıyafetini terziye bırakan bir kadın, daha sonra yanındaki küçük yaştaki çocuğuyla birlikte iş yerine gelerek pantolonunu almak istedi.

İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine genç kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi.