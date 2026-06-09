Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda dev para trafiği ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında 4 milyar 475 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında, belirlenen şüphelilerin hesaplarında dev para trafiğinin tespit edilmesiyle 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis)" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 6 Haziran'da Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen aralarında cezaevinde olanların da bulunduğu şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.