Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine düğün yerine giden polis ekipleri ile düğün sahipleri ve davetliler arasında arbede yaşandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.