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Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine düğün yerine giden polis ekipleri ile düğün sahipleri ve davetliler arasında arbede yaşandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 6 Haziran'da Tekel Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede - 1

Polisler, düğünde kullanıldığı öne sürülen silahların teslim edilmesini istedi. Silahların teslim edilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede - 2

Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, polis ekipleri biber gazı kullandı. Polise mukavemet gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede - 3

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu.

Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede - 5

Öte yandan, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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