İstanbul Kapalıçarşı merkezli "Çalışkurlar" suç örgütünün, 45 yıllık köklü bir esnaf imajıyla kurduğu "helal kazanç" görünümlü dev vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı. 200'den fazla mağduru zincirleme bir çarkın içine çekerek 50 milyon doları buharlaştıran, kameraları karartıp paraları ABD ve Belçika'ya kaçıran şebekenin, "Sistem çöktü, para bitti" itirafıyla noktalanan gizemli operasyonunun tüm detayları deşifre edildi.

İstanbul Kapalıçarşı merkezli "Çalışkurlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma son yılların en büyük dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarından birini gün yüzüne çıkardı. Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu hazırlanan dosyada, suç örgütünün toplam mağdur sayısının 200 kişinin üzerinde olduğu ve 50 milyon dolarlık bir kaybın söz konusu olduğu saptandı.

Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, "Çalışkurlar" örgütünün liderleri Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşler, köklü bir esnaf imajı vererek kurdukları "fon sistemi" ile onlarca kişiyi büyük zarara uğrattı. Soruşturma dosyasında öne çıkan en çarpıcı eylem, şikayetçiler Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un maruz bırakıldığı 25 milyon dolarlık devasa dolandırıcılık oldu. Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un ifadelerine göre süreç şu şekilde işledi; şüpheliler, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak mağdurlar üzerinde sarsılmaz bir güven tesis etti.