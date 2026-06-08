CANLI YAYIN

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Kapalıçarşı merkezli "Çalışkurlar" suç örgütünün, 45 yıllık köklü bir esnaf imajıyla kurduğu "helal kazanç" görünümlü dev vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı. 200'den fazla mağduru zincirleme bir çarkın içine çekerek 50 milyon doları buharlaştıran, kameraları karartıp paraları ABD ve Belçika'ya kaçıran şebekenin, "Sistem çöktü, para bitti" itirafıyla noktalanan gizemli operasyonunun tüm detayları deşifre edildi.

İstanbul Kapalıçarşı merkezli "Çalışkurlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma son yılların en büyük dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarından birini gün yüzüne çıkardı. Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu hazırlanan dosyada, suç örgütünün toplam mağdur sayısının 200 kişinin üzerinde olduğu ve 50 milyon dolarlık bir kaybın söz konusu olduğu saptandı.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 1

Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, "Çalışkurlar" örgütünün liderleri Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşler, köklü bir esnaf imajı vererek kurdukları "fon sistemi" ile onlarca kişiyi büyük zarara uğrattı. Soruşturma dosyasında öne çıkan en çarpıcı eylem, şikayetçiler Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un maruz bırakıldığı 25 milyon dolarlık devasa dolandırıcılık oldu. Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un ifadelerine göre süreç şu şekilde işledi; şüpheliler, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak mağdurlar üzerinde sarsılmaz bir güven tesis etti.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 2

Hatta kurdukları sistemin faiz değil helal kazanç olduğu iddiasında bulundu. Mağdurlara, paralarının altın ve döviz alım-satımıyla işletileceği, yüksek kâr payı dağıtılacağı ancak ana paranın hiçbir zaman eksilmeyeceği garantisi verildi. 2021 yılından Mart 2024'e kadar sistem sorunsuz işledi; mağdurlar kâr paylarını elden aldıkları için sisteme daha fazla para yatırmaya teşvik edildi. Öyle ki Hasan Gültekin, Çalışkur kardeşlere duyduğu güvenle arkadaşı Uğur Altun'un da sisteme girmesini sağladı.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 3

KAÇIŞ HAZIRLIĞI VE KAMERALARIN KAPATILMASI

25-27 Mart 2024 tarihleri arasında, İstanbul Sarrafiye dükkanındaki güvenlik kameraları 3 gün boyunca kapatılmış, bu süreçte paraların yurt dışına taşınması ve kaçış planları devreye sokuldu. 28 Mart'ta örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur İngiltere'ye gitmiş, 29 Mart'ta ise mağdurlara "sistemin çöktüğünü ve paraların bittiğini" belirten bir ses kaydı gönderildi.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 4

ABD VE BELÇİKA HATTI

Örgütün mağdurlardan topladığı paraları aklamak için karmaşık bir yöntem izlediği de belirlendi. Toplanan fonların bir kısmının Ziraat Bankası aracılığıyla ABD'ye taşındığı, 50 milyon dolarlık bir kısmın New York'ta altın endeksli hesaplara yatırıldığı iddia edildi. Ayrıca bir diğer örgüt yöneticisinin Belçika'ya 30 milyon Euro taşıdığı ifade edildi.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 5

Paraların bir kısmının Türkiye'ye geri getirilerek borsa işlemlerinde kullanıldığı, lüks araçlar alındığı ve FSA Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden çok sayıda taşınmaz alımıyla aklandığı tespit edildi. Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre İstanbul Sarrafiye kapandıktan sonra, eski çalışanlar ve akrabalar üzerinden "Uygur" ve "Pera Sarrafiye" gibi yeni isimlerle faaliyetlerin gizlice devam ettirildiği de öğrenildi.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 6

WHATSAPP'TAN SES KAYDIYLA SİSTEM ÇÖKTÜ MESAJI

Mağdurlardan Hasan Gültekin, "Tek istediğim şeyin vereceğim paraların kaldıraçlı sistem, coin, forex, hisse senedi vb. gibi yollarda paranın değerlendirilmeyeceğini sadece merkez bankasından veya piyasadan alınacak altınların ve ya döviz alım satım işleriyle değerlendirilmesini istediğimi söyledim.

29 Mart günü Ömer Faruk Çalışkur Whatsapp üzerinden bir ses kaydı atarak yanlış işler yaptığını, kimseye söyleyemediğini, hacminden fazla para aldığını, insanlara ödeyemediğini, piyasada para batırdığını, parayı bitirdiğini söyledi" diye konuştu.

KAR ÖDEMELERİ ELDEN OLUYORDU

Uğur Altun ise, "Altığım döviz veya altınları kendilerinden teslim almamamı, parasını ödedikten sonra kendilerinde kalmasını her ay sonunda benim döviz veya altınımı işlettikten sonra bana kar payı vereceklerini söylediler. Genellikle elden ödeme yaptım. Kar ödemeleri istisnasız bir şekilde elden oluyordu. Sistemin çöktüğünü söylediklerinde inanamadık" dedi.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 7

YURDA DÖNDÜ AMA MAĞDURLAR ULAŞAMADI

Ömer Faruk Çalışkur'un yurt dışına gidip video ses kaydı ile mağdurlara ulaşması sonrasında tekrar ülkeye gelerek kendisine ulaşan mağdurlardan bir hafta süre isteyerek, tüm yatırımlarını vereceğini beyan ettiği öğrenildi. Ancak ani bir şekilde iş yerinde bulunan tüm varlıkları alarak iş yerini kapattığı ve mağdurların bir daha Ömer Faruk Çalışkur'a ulaşamadığı öğrenildi.

Kapalıçarşı’da 3 günlük karanlığın sırrı! 50 milyon dolarlık vurgunun perde arkası ortaya çıktı - 8

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hemen harekete geçen soruşturma birimleri düğmeye bastı. 2 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından düzenlenen operasyonda, aralarında Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur'un da bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur, ifadesinde susma hakkını kullanması dikkat çekti.

3 milyon dolarlık 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi3 milyon dolarlık 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi 3 MİLYON DOLARLIK 80 KARAT PIRLANTA YÜZÜK ELE GEÇİRİLDİ

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın