CHP'li İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü! Erten'in cansız bedeni bulundu

Karabük-Zonguldak karayolunun Yesil köy mevkisinde ilerleyen bir otomobil yolculuk sırasında tuvalet molası verilmesiyle feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi.

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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına ayrıca Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile su altı polis dalgıç ekipleri de destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gece boyunca devam eden çalışmalarda termal kameralar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanılarak çay ve çevresinde arama yapıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda Erten'in cansız bedeni olaydan yaklaşık 11 saat sonra baraj kapağı bölgesinde bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan Karabük Valisi Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek olay yerine gelerek çalışmaya kalktık ekiplerden bilgi alarak, Erten'in yakınlarına başsağlığı diledi. AK Parti'li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya hastane morguna gelerek il Başkanı ve partilerle birlikte Mustafa Erten'in yakınlarına başsağlığı diledi.