AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ KAPÜŞONLU ŞÜPHELİ

Görüntülerde araçtan inen kapüşonlu kişinin bir süre yürüyüp, ardından araca binerek ayrılması yer aldı. Bu kişinin M.E.K. olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine M.E.K. ile ilgili başka kurumlardan alınan görüntülerle karşılaştırma yapılmak ve çözünürlüğün artırılması için İTÜ'ye gönderildi.

İTÜ RAPORU: %85 ORANINDA EŞLEŞME VE GÖZALTI

Görüntüler üzerinde yapılan karşılaştırılmalı incelemelerde görüntüdeki kişinin yüzde 80-85 oranında M.E.K. olduğu raporlandı. Bunun üzerine M.E.K. gözaltına alındı.