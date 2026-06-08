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Dost görünen katil! 18 yıllık kusursuz cinayeti kadın başsavcı bozdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dost görünen katil! 18 yıllık kusursuz cinayeti kadın başsavcı bozdu

Karaman’da 2008 yılında vahşice katledilen terzi Erkan Erkara cinayetindeki sis perdesi, tam 18 yıl sonra aralandı. Yeni Başsavcının talimatıyla raftan indirilen "faili meçhul" dosyada, katil zanlısının kurbanın en yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerle ilgili kararlı duruşu meyvelerini vermeye devam ediyor.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE KARARLI DURUŞ VE YENİ ATAMALAR

Konya Beyşehir Başsavcısıyken Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olarak 2022'de Gümüşhane Başsavcısı olarak atanan Tuba Ersöz Ünver, oradaki görevinin ardından geçtiğimiz yaz kararnamesi ile Karaman Başsavcılığı görevine getirildi.

Öldürülen terziÖldürülen terzi

KARAMAN'DA İLK HEDEF: TOZLU RAFLARDAKİ DOSYALAR

Ünver göreve gelir gelmez faili meçhul cinayetler üzerinde çalışmaya başladı. Kentte terzilik yapan Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de kayboldu.

GÖDET BARAJI'NDA BATTANİYEYE SARILI CANSIZ BEDEN

Yapılan araştırmalar sonucunda 4 Ocak 2009'ta Erkara'nın cansız bedeni Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerde Erkara'nın kesici-delici alet yaralanması muhtemelen de makasla vücudunun farlı bölgelerine vurularak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem birçok kişinin ifadesine başvurulmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Katili yakın arkadaşıKatili yakın arkadaşı

ÇÖZÜMLENEN GÖRÜNTÜLER CİNAYETİ AYDINLATTI

Tuba Ersöz Ünver göreve başladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmalarını hızlandırdı. O döneme ait görüntüler incelemeye alındı. 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.

HTS VE BAZ KAYITLARI SON ARKADAŞI İŞARET ETTİ

Yapılan HTS ve baz kayıtların incelemesinde Erkara'nın en son berber arkadaşı M.E.K. (40) ile birlikte olduğu tespit edildi. O döneme ait en önemli tespit ise Erkara'nın kaybolduktan saatler sonra aracının bir akaryakıt istasyonuna girip, yakıt alması oldu.

Dost görünen katil! 18 yıllık kusursuz cinayeti kadın başsavcı bozdu - 1

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ KAPÜŞONLU ŞÜPHELİ

Görüntülerde araçtan inen kapüşonlu kişinin bir süre yürüyüp, ardından araca binerek ayrılması yer aldı. Bu kişinin M.E.K. olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine M.E.K. ile ilgili başka kurumlardan alınan görüntülerle karşılaştırma yapılmak ve çözünürlüğün artırılması için İTÜ'ye gönderildi.

İTÜ RAPORU: %85 ORANINDA EŞLEŞME VE GÖZALTI

Görüntüler üzerinde yapılan karşılaştırılmalı incelemelerde görüntüdeki kişinin yüzde 80-85 oranında M.E.K. olduğu raporlandı. Bunun üzerine M.E.K. gözaltına alındı.

Dost görünen katil! 18 yıllık kusursuz cinayeti kadın başsavcı bozdu - 2

BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

M.E.K'nın Erkara kaybolduktan sonra da ifadesine başvurulmuş. M.E.K. o dönemki ifadesinde yakın arkadaşı ile bir mekanda alkol aldıktan sonra Erkara'nın yanından ayrıldığını ileri sürmüş.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ PARA TARTIŞMASI VE KORKUNÇ DETAY

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen M.E.K'nın Erkara ile alkol aldıktan sonra aralarında para konusu nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle arkadaşını öldürdüğü, ardından cesedi baraja atarak cesetten kurtulduğu değerlendiriliyor.

MAKTULÜN KAYIP ARACI ŞÜPHELİNİN BABASININ EVİNDE BULUNDU

Yapılan çalışmalarda Erkara'nın kayıp aracının da kaybolduktan kısa süre sonra M.E.K. babasının evinin yakınında bulunduğu kayıtlara geçti. M.E.K'nin gözünün önünde olması için aracı oraya bıraktığı ileri sürülüyor.

Dost görünen katil! 18 yıllık kusursuz cinayeti kadın başsavcı bozdu - 3

TANIĞIN EŞKAL TARİFİ VE KATİL ZANLISININ ŞÜPHE ÇEKEN RAHATLIĞI

Ayrıca ifadesine başvurulan bir tanığın verdiği eşkalde M.E.K'nin eşkali ile uyuştuğu tespit edildi. M.E.K'nın yakın arkadaşını kaybolduktan sonrada hiç aramadığı belirtildi.

CESEDİN ATILDIĞI YERDE BAZ SİNYALİ VE DEĞİŞTİRİLEN TELEFON HATTI

Sabah'ın haberine göre; M.E.K'nın cep telefonunun cinayetten sonra cesedin bulunduğu yerde baz verdiği, şüphelinin cesedi attığı yere bakmaya gittiği belirtildi. M.E.K'nın ayrıca ceset bulunduktan sonra da hattını değiştirdiği öğrenildi.

16 Yıl Sonra Gelen Adalet: Zanlı Tutuklandı M.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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