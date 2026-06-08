Dost görünen katil! 18 yıllık kusursuz cinayeti kadın başsavcı bozdu
Karaman’da 2008 yılında vahşice katledilen terzi Erkan Erkara cinayetindeki sis perdesi, tam 18 yıl sonra aralandı. Yeni Başsavcının talimatıyla raftan indirilen "faili meçhul" dosyada, katil zanlısının kurbanın en yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerle ilgili kararlı duruşu meyvelerini vermeye devam ediyor.
FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE KARARLI DURUŞ VE YENİ ATAMALAR
Konya Beyşehir Başsavcısıyken Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olarak 2022'de Gümüşhane Başsavcısı olarak atanan Tuba Ersöz Ünver, oradaki görevinin ardından geçtiğimiz yaz kararnamesi ile Karaman Başsavcılığı görevine getirildi.
KARAMAN'DA İLK HEDEF: TOZLU RAFLARDAKİ DOSYALAR
Ünver göreve gelir gelmez faili meçhul cinayetler üzerinde çalışmaya başladı. Kentte terzilik yapan Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de kayboldu.
GÖDET BARAJI'NDA BATTANİYEYE SARILI CANSIZ BEDEN
Yapılan araştırmalar sonucunda 4 Ocak 2009'ta Erkara'nın cansız bedeni Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerde Erkara'nın kesici-delici alet yaralanması muhtemelen de makasla vücudunun farlı bölgelerine vurularak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem birçok kişinin ifadesine başvurulmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.
ÇÖZÜMLENEN GÖRÜNTÜLER CİNAYETİ AYDINLATTI
Tuba Ersöz Ünver göreve başladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmalarını hızlandırdı. O döneme ait görüntüler incelemeye alındı. 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.
HTS VE BAZ KAYITLARI SON ARKADAŞI İŞARET ETTİ
Yapılan HTS ve baz kayıtların incelemesinde Erkara'nın en son berber arkadaşı M.E.K. (40) ile birlikte olduğu tespit edildi. O döneme ait en önemli tespit ise Erkara'nın kaybolduktan saatler sonra aracının bir akaryakıt istasyonuna girip, yakıt alması oldu.