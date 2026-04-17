Kapalıçarşı’da 3 milyon dolar değerinde 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi

İstanbul’da, tarihi Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda bir ilke imza atıldı. Endonezya’dan kaçak yollarla ülkeye getirilen piyasa değeri 3 milyon doların üzerinde 80 karat pırlanta ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Şebekenin, değerli taşı Kapalıçarşı’da satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıkları belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli pırlanta kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu bir şebekenin değerli taş kaçakçılığı yaptığı istihbaratını alan kaçakçılık polisi, bu yönde çalışma yürüttü.



Şebekenin izini süren polis, çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan havayolu üzerinden kaçak yollarla yurda sokulan bir pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli olduğunu tespit etti.

80 KARATLIK DEĞERLİ TAŞ ELE GEÇİRİLDİ Adları ve eşgalleri tek tek belirlenen şüpheliler, satış esnasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, 80 karat olduğu ifade edilen değerli taşa el konuldu.

Şebekeye yönelik yapılan araştırmalarda, zanlıların 12 Nisan Pazar günü Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Çalışmalarının derinleştiren emniyet ekipleri, şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Uluslararası şebekenin 6 üyesi sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.