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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza: Yolcular tünel içinde yürüdü

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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza: Yolcular tünel içinde yürüdü

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Tahliye edilen bazı yolcuların tünel içinde yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda öğle saatlerinde Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonu'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama oldu.

M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular yaklaşık yarım saat boyunca beklemek zorunda kaldı. (Foto: DHA)M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular yaklaşık yarım saat boyunca beklemek zorunda kaldı. (Foto: DHA)

Hareket edemeyen metrodaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Nurtepe İstasyonu'na ulaşmak isteyen bazı yolcuların tünel içinde yürüdükleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapıldığı duyurulmuştu.

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