On bini aşkın kişi Sıfır Atık Festivali’nde Sefo konserinde buluştu

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, çevresel farkındalığı artırmak ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

6 Haziran'da festival alanını dolduran vatandaşlar, Sefo konseriyle müzik dolu bir akşam yaşarken, etkinlik öncesinde Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş sahneye çıkarak katılımcılara hitap etti.

(Foto: ahaber.com.tr)

"ÇEVRE BİLİNCİNİ HER YAŞTAN VATANDAŞLA BULUŞTURUYORUZ"

Ağırbaş, "Bütün İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın geleceği için çalışıyoruz. Ve yaz aylarının bu başlangıcında hep beraber coşkulu bir festival icra ediyoruz. Sizlere Sıfır Atık Vakfı'nın Onursal Başkanı Sayın

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını iletmek istiyorum. Buradaki hemşehrilerimizle beraber daha yaşanılabilir, daha adil bir dünya için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr)

FESTİVAL ALANINDA BÜYÜK BİR COŞKU HAKİM OLDU

Konuşmanın ardından sahne alan sanatçı Sefo, seslendirdiği sevilen şarkılarla festival alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, festival alanında büyük bir coşku hâkim oldu.

Çevre bilinci, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve sıfır atık kültürünü eğlenceli etkinliklerle toplumun geniş kesimlerine ulaştırmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali; konserler, söyleşiler, atölyeler, teknoloji deneyim alanları ve farkındalık etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya

devam ediyor.



Sıfır Atık Festivali, çevresel sorumluluk ile sosyal ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim sunuyor. Kültür, sanat ve bilimin çevre teması etrafında buluştuğu Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilirlik konusunun toplumun gündelik yaşamının bir parçası haline gelmesine katkı sağlıyor. Konserlerden söyleşilere, atölyelerden sahne gösterilerine kadar uzanan zengin

program, çevre bilincinin farklı yaş gruplarına etkili ve kapsayıcı yöntemlerle aktarılmasına imkân tanıyor.