Alibeyköy Metro İstasyonu'nda tehlikeli geçiş: Vatandaşlar bariyer aşarak karşıya geçiyor

Normal şartlarda 5-10 saniye sürmesi gereken karşıya geçiş sürecinin, yaya geçidine kadar yüründüğünde yaklaşık 3 dakika 50 saniyeyi bulduğunu, otobüs duraklarına ulaşmanın ise 4 dakika 30 saniyeye kadar çıktığını gözler önüne serdi. Hasan Zahid, "Burada yaşlıları düşünüyorum, bu sıcak havada oldukça zor. Bizim adımlarımız büyük olmasına rağmen bu kadar sürdü, yaşlılar ve engelliler için durum çok daha vahim" sözleriyle yaşanan zorluğu aktardı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de metroya ulaşmak isteyen yayalar için yolun karşısına geçmek adeta bir çileye dönüştü. Güvenli geçişi sağlayacak yaya geçidinin yüzlerce metre uzakta bulunması, vatandaşları tehlikeli seçimler yapmaya zorluyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid, kameraman Özden Kullu ile birlikte durumu yerinde incelemek için bir kronometre deneyi gerçekleştirdi.

İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy metrosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, yaya geçidinin metrelerce uzak olması nedeniyle her gün hayatlarını tehlikeye atıyor. Kilometrelerce yürümek istemeyenler, çareyi akıcı trafikteki demir bariyerlerin üzerinden atlamakta bulurken, bu durum özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için tam bir eziyete dönüşmüş durumda. Canını hiçe sayarak karşıya geçmeye çalışan çevre sakinleri, bir facia yaşanmadan yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

BARİYERLER CAN PAZARINA DÖNÜŞTÜ

Vakit kaybetmek ve kilometrelerce yürümek istemeyen yayalar, trafiğin akışına aldırmadan demir bariyerlerin üzerinden atlayarak "kestirme" yolları tercih ediyor. Gençler bir şekilde bariyerleri aşmayı başarsa da bu durum yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Karşıya geçmek önemli değil, yaşlı insanlar var, bayanlar var, mesela geçen adamın ayağı sakattı. Dünyanın yolunu dolandırıp dolandırıp döküyorsun, yazık günah değil mi millete?" ifadelerini kullandı.

"YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?": VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Her gün aynı güzergahı kullanmak zorunda kalan mahalle sakinleri, yaşadıkları zahmetin bir an önce son bulmasını istiyor. Bir başka çevre sakini, "Tabii yaya geçidi olsa daha iyi olur. Şimdi ben karşıya geçeceğim, gidip oradan ışıklardan tekrar bu tarafa yürüyeceğim. Buraya da bir ışık konup yaya geçidi yapılabilir" teklifinde bulundu.

Yolun her iki tarafını da işi gereği her gün arşınlayan bir başka vatandaş ise, "Her gün kullanıyorum ben bu yolu. Sabah kullanıyorum, akşam kullanıyorum. Gidip ta oradan dönüyorum. Yazık, günah bu insanlara" sözleriyle sitemini dile getirdi. Bölge halkı, trafiğin ortasında yaşanan bu can pazarının durdurulması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.