Mossad'tan İran'ı kendi silahıyla vurma planı! Başkan Erdoğan'ın hamlesi kirli oyunu bozdu

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, Tahran'daki iç karışıklığı fırsata çevirip rejimi devirmek amacıyla İran'daki muhalif Kürt gruplara gizlice silah dağıttığı ortaya çıktı. Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ile ortak yürütülen bu kirli operasyonun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ı ikna etmesiyle engellendiğini itiraf etti.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiği itiraf etti. İsrail basınına yansıyan haberde, İran muhalifi Kürt gruplara silah aktarıldığı bilgisinin yayımlanmasına Mossad'ın izin verdiği ifade edildi.

İsrail medyasına göre Mossad'ın İran'da muhalif Kürt gruplarına silah yardımı yapıldığı ve rejimde iç karışıklık oluşturulmayı amaçlandığı ileri sürüldü. (AA) MUHALİF KÜRT GRUPLARA SİLAH TRANSFERİ Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında İran muhalifi Kürt gruplara silah transferi yaptığı öne sürülen haberde, söz konusu silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia edildi. Haberde, İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.

Mossad'ın kirli planında İran rejiminin devrilmesi ve yerine eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın göreve getirilmesi yer aldı. (AA) AHMEDİNEJAD'IN BAŞA GETİRİLMESİ GİZLİ PLANIN PARÇASIYDI Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.