Eskişehir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 7 yaralı

SERVİS ARACINDAKİ 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada servis minibüsü şoförü Seher Durusu ile araçta bulunan Aylin Ülker, Gülşen Talay, Ayşe Bayrak ile otomobilde bulunan sürücü Hakan Şıkalan, Çiğdem Şıkalan ve Hasan Kerem Şıkalan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.