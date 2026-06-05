Eskişehir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 7 yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil işçileri taşıyan servis aracına çarptı. Kazada servis minibüsü devrilirken, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vadişehir Mahallesi Adalet Mahallesi Caddesi'nde Hakan Şıkalan'ın kullandığı 26 ACT 952 plakalı otomobil, Seher Durusu yönetimindeki 26 S 1207 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi.
SERVİS ARACINDAKİ 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada servis minibüsü şoförü Seher Durusu ile araçta bulunan Aylin Ülker, Gülşen Talay, Ayşe Bayrak ile otomobilde bulunan sürücü Hakan Şıkalan, Çiğdem Şıkalan ve Hasan Kerem Şıkalan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.