Apartmanı duman sardı! 6 kişi hastanelik oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken, apartmanın terasında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşarken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.