Apartmanı duman sardı! 6 kişi hastanelik oldu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken, apartmanın terasında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşarken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.
Lapseki'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede yoğun duman oluşturdu. Apartmanı saran dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, bazı bina sakinleri güvenlik amacıyla çatıya çıktı.
TERASTA MAHSUR KALDILAR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle terasta mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle vatandaşlar güvenli şekilde aşağı indirildi.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Yangında dumandan etkilenen terastaki 4 kişi ile onlara yardım etmek isteyen 2 vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Büyük paniğe yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.