2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri?
Türkiye'de doğum sayısı 2025 yılında 895 bin 374'e gerilerken, kadın başına düşen çocuk sayısı 1,42'ye indi. İlk kez anne olan kadınların yaşı yükselirken çocuk sahibi olma aralıkları uzadı. TÜİK verileri, nüfusun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'nin demografik yapısında yaşanan değişimin hız kesmeden sürdüğünü gösterdi. Canlı doğum sayısı son yılların en düşük seviyelerinden birine gerilerken, toplam doğurganlık hızı da nüfusun kendini yenileme eşiğinin oldukça altında kaldı. Veriler, ailelerin çocuk sahibi olma tercihleri, doğum yaşı ve yaşam koşullarındaki dönüşümün nüfus verilerine doğrudan yansıdığını ortaya koydu.
DOĞUM SAYISI SON 10 YILDA AZALDI
TÜİK verilerine göre 2016 yılında 1 milyon 316 bin 204 olan canlı doğum sayısı, 2025 yılında 895 bin 374 olarak kaydedildi. Yıllara göre doğum sayıları şöyle gerçekleşti:
|Yıl
|Doğum Sayısı
|2016
|1.316.204
|2017
|1.291.055
|2018
|1.257.071
|2019
|1.191.779
|2020
|1.124.430
|2021
|1.080.796
|2022
|1.035.841
|2023
|958.075
|2024
|942.273
|2025
|895.374
EN FAZLA DOĞUM TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİ
2025 yılı aylık doğum verilerine göre en yüksek doğum sayısı 84 bin 235 ile temmuz ayında kaydedildi. Temmuz ayını 81 bin 995 doğumla Ağustos ve 80 bin 203 doğumla Eylül takip etti. En düşük doğum sayısı ise 65 bin 208 ile şubat ayında gerçekleşti. 2025 yılında aylara göre doğum sayıları:
Ocak: 77 bin 749
Şubat: 65 bin 208
Mart: 69 bin 695
Nisan: 68 bin 593
Mayıs: 72 bin 405
Haziran: 74 bin 524
Temmuz: 84 bin 235
Ağustos: 81 bin 995
Eylül: 80 bin 203
Ekim: 78 bin 286
Kasım: 70 bin 767
Aralık: 73 bin 524
KABA DOĞUM HIZI BİNDE 10,4 OLDU
Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2025 yılında binde 10,4 olarak hesaplandı. Bu oran 2016 yılında binde 16,6 seviyesindeydi. Son yıllarda kaydedilen değerler ise şöyle oldu:
2021: binde 12,9
2022: binde 12,3
2023: binde 11,3
2024: binde 11,0
2025: binde 10,4
TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,42 OLARAK HESAPLANDI
Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında 1,42 oldu. Son 10 yıllık veriler şöyle gerçekleşti:
|Yıl
|Toplam Doğurganlık Hızı
|2016
|2,11
|2017
|2,08
|2018
|2,00
|2019
|1,89
|2020
|1,77
|2021
|1,71
|2022
|1,63
|2023
|1,52
|2024
|1,49
|2025
|1,42