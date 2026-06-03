2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

Türkiye'de doğum sayısı 2025 yılında 895 bin 374'e gerilerken, kadın başına düşen çocuk sayısı 1,42'ye indi. İlk kez anne olan kadınların yaşı yükselirken çocuk sahibi olma aralıkları uzadı. TÜİK verileri, nüfusun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'nin demografik yapısında yaşanan değişimin hız kesmeden sürdüğünü gösterdi. Canlı doğum sayısı son yılların en düşük seviyelerinden birine gerilerken, toplam doğurganlık hızı da nüfusun kendini yenileme eşiğinin oldukça altında kaldı. Veriler, ailelerin çocuk sahibi olma tercihleri, doğum yaşı ve yaşam koşullarındaki dönüşümün nüfus verilerine doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

DOĞUM SAYISI SON 10 YILDA AZALDI TÜİK verilerine göre 2016 yılında 1 milyon 316 bin 204 olan canlı doğum sayısı, 2025 yılında 895 bin 374 olarak kaydedildi. Yıllara göre doğum sayıları şöyle gerçekleşti: Yıl Doğum Sayısı 2016 1.316.204 2017 1.291.055 2018 1.257.071 2019 1.191.779 2020 1.124.430 2021 1.080.796 2022 1.035.841 2023 958.075 2024 942.273 2025 895.374

EN FAZLA DOĞUM TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİ 2025 yılı aylık doğum verilerine göre en yüksek doğum sayısı 84 bin 235 ile temmuz ayında kaydedildi. Temmuz ayını 81 bin 995 doğumla Ağustos ve 80 bin 203 doğumla Eylül takip etti. En düşük doğum sayısı ise 65 bin 208 ile şubat ayında gerçekleşti. 2025 yılında aylara göre doğum sayıları: Ocak: 77 bin 749 Şubat: 65 bin 208 Mart: 69 bin 695 Nisan: 68 bin 593 Mayıs: 72 bin 405 Haziran: 74 bin 524 Temmuz: 84 bin 235 Ağustos: 81 bin 995 Eylül: 80 bin 203 Ekim: 78 bin 286 Kasım: 70 bin 767 Aralık: 73 bin 524

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 10,4 OLDU Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2025 yılında binde 10,4 olarak hesaplandı. Bu oran 2016 yılında binde 16,6 seviyesindeydi. Son yıllarda kaydedilen değerler ise şöyle oldu: 2021: binde 12,9 2022: binde 12,3 2023: binde 11,3 2024: binde 11,0 2025: binde 10,4