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2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de doğum sayısı 2025 yılında 895 bin 374'e gerilerken, kadın başına düşen çocuk sayısı 1,42'ye indi. İlk kez anne olan kadınların yaşı yükselirken çocuk sahibi olma aralıkları uzadı. TÜİK verileri, nüfusun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'nin demografik yapısında yaşanan değişimin hız kesmeden sürdüğünü gösterdi. Canlı doğum sayısı son yılların en düşük seviyelerinden birine gerilerken, toplam doğurganlık hızı da nüfusun kendini yenileme eşiğinin oldukça altında kaldı. Veriler, ailelerin çocuk sahibi olma tercihleri, doğum yaşı ve yaşam koşullarındaki dönüşümün nüfus verilerine doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 2

DOĞUM SAYISI SON 10 YILDA AZALDI

TÜİK verilerine göre 2016 yılında 1 milyon 316 bin 204 olan canlı doğum sayısı, 2025 yılında 895 bin 374 olarak kaydedildi. Yıllara göre doğum sayıları şöyle gerçekleşti:

Yıl Doğum Sayısı
2016 1.316.204
2017 1.291.055
2018 1.257.071
2019 1.191.779
2020 1.124.430
2021 1.080.796
2022 1.035.841
2023 958.075
2024 942.273
2025 895.374
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 3

EN FAZLA DOĞUM TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİ

2025 yılı aylık doğum verilerine göre en yüksek doğum sayısı 84 bin 235 ile temmuz ayında kaydedildi. Temmuz ayını 81 bin 995 doğumla Ağustos ve 80 bin 203 doğumla Eylül takip etti. En düşük doğum sayısı ise 65 bin 208 ile şubat ayında gerçekleşti. 2025 yılında aylara göre doğum sayıları:

Ocak: 77 bin 749

Şubat: 65 bin 208

Mart: 69 bin 695

Nisan: 68 bin 593

Mayıs: 72 bin 405

Haziran: 74 bin 524

Temmuz: 84 bin 235

Ağustos: 81 bin 995

Eylül: 80 bin 203

Ekim: 78 bin 286

Kasım: 70 bin 767

Aralık: 73 bin 524

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 4

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 10,4 OLDU

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2025 yılında binde 10,4 olarak hesaplandı. Bu oran 2016 yılında binde 16,6 seviyesindeydi. Son yıllarda kaydedilen değerler ise şöyle oldu:

2021: binde 12,9

2022: binde 12,3

2023: binde 11,3

2024: binde 11,0

2025: binde 10,4

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 5

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,42 OLARAK HESAPLANDI

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında 1,42 oldu. Son 10 yıllık veriler şöyle gerçekleşti:

Yıl Toplam Doğurganlık Hızı
2016 2,11
2017 2,08
2018 2,00
2019 1,89
2020 1,77
2021 1,71
2022 1,63
2023 1,52
2024 1,49
2025 1,42
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 6

EN YÜKSEK DOĞURGANLIK ŞANLIURFA'DA

2025 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı şu iller izledi:

  1. Şanlıurfa – 3,15
  2. Şırnak – 2,53
  3. Mardin – 2,23
  4. Diyarbakır – 2,14
  5. Siirt – 2,11

En düşük toplam doğurganlık hızına sahip iller ise:

  1. Bartın – 1,09
  2. İzmir – 1,10
  3. Ankara – 1,11
  4. Eskişehir – 1,11
  5. Zonguldak – 1,11

Türkiye ortalaması 1,42 olarak hesaplandı.

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 7

EN YÜKSEK DOĞURGANLIK 25-29 YAŞ GRUBUNDA

Yaşa özel doğurganlık hızlarına göre 2025 yılında en yüksek oran 25-29 yaş grubunda kaydedildi. Yaş gruplarına göre doğurganlık hızları:

Yaş Grubu Hız (‰)
15-19 9
20-24 53
25-29 96
30-34 80
35-39 37
40-44 8
45-49 1
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 8

İLK DOĞUMDAKİ ORTALAMA ANNE YAŞI 27,5'E YÜKSELDİ

İlk kez anne olan kadınların ortalama yaşı 2025 yılında 27,5 olarak hesaplandı. Son yıllardaki değerler şöyle gerçekleşti:

2021: 26,7

2022: 26,8

2023: 27,0

2024: 27,3

2025: 27,5

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 9

ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZI BİNDE 9 OLDU

15-19 yaş grubundaki kadınlar için hesaplanan adölesan doğurganlık hızı, 2025 yılında binde 9 olarak kaydedildi. Bu oran:

2016 yılında binde 24,

2020 yılında binde 15,

2024 yılında binde 10 seviyesindeydi.

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 10

ERKEK BEBEK SAYISI 459 BİN 928 OLDU

2025 yılında doğan bebeklerin 459 bin 928'i erkek, 435 bin 446'sı kız olarak kayıtlara geçti. Cinsiyete göre doğum sayıları:

Cinsiyet Doğum Sayısı
Erkek 459.928
Kız 435.446
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 11

ÇOĞUL DOĞUMLARDA İKİZLER İLK SIRADA YER ALDI

2025 yılında çoğul doğumlar içinde:

  • 28 bin 130 ikiz doğum,
  • 909 üçüz doğum,
  • 21 dördüz ve üzeri doğum kaydedildi.
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 12

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DOĞURGANLIK HIZLARI

2025 yılı verilerine göre annelerin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızları şöyle oldu:

Eğitim Durumu Çocuk Sayısı
İlkokul mezunu 2,51
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu 2,03
Okuma yazma bilmeyen veya okul bitirmeyen 2,07
Lise veya dengi okul mezunu 1,25
Yükseköğretim mezunu 1,24
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 13

KIRSAL KESİMLERDE DOĞURGANLIK HIZI 1,75 OLDU

Yerleşim yerlerine göre toplam doğurganlık hızı 2025 yılında:

  • Kır yerleşimlerinde 1,75,
  • Orta yoğun kentlerde 1,53,
  • Yoğun kentlerde 1,33 olarak hesaplandı.
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 14

İKİ DOĞUM ARASINDAKİ ORTALAMA SÜRE 4,8 YIL

Annelerin son iki doğumu arasındaki ortalama süre 2025 yılında 4,8 yıl olarak kaydedildi. Bu süre:

  • 2021 yılında 4,6 yıl,
  • 2022 yılında 4,6 yıl,
  • 2023 yılında 4,7 yıl,
  • 2024 yılında 4,7 yıl olmuştu.
2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 15

EN FAZLA DOĞUM 30-34 YAŞ GRUBUNDAKİ BABALARDA

Baba yaş grubuna göre doğum sayılarına bakıldığında, 2025 yılında en fazla doğum 30-34 yaş grubundaki babalarda görüldü. Bu yaş grubunda 285 bin 098 doğum kaydedildi. Diğer yaş gruplarında ise:

25-29 yaş: 240 bin 932

35-39 yaş: 181 bin 119

40-44 yaş: 77 bin 739

20-24 yaş: 60 bin 156

doğum gerçekleşti.

2025 TÜİK doğum istatistikleri: Doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük iller hangileri? 16

KULLANILAN TERİMLER VE ANLAMLARI

Canlı Doğum: Canlı doğum, gebelik süresine bakılmaksızın bebeğin doğumdan sonra yaşam belirtisi göstermesi durumunu ifade ediyor. Doğumun ardından nefes alma, ağlama veya hareket etme gibi belirtiler görülmesi halinde doğum canlı doğum olarak kayıtlara geçiyor.

Kaba Doğum Hızı: Kaba doğum hızı, bir yıl içinde her bin kişi başına düşen canlı doğum sayısını gösteren istatistiki bir ölçü olarak kullanılıyor.

Genel Doğurganlık Hızı: Genel doğurganlık hızı, belirli bir yıl içerisinde 15-44 yaş grubundaki her bin kadın başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor.

Yaşa Özel Doğurganlık Hızı: Yaşa özel doğurganlık hızı, belirli bir yaş grubunda bulunan her bin kadın başına düşen ortalama canlı doğum sayısını gösteriyor. Bu gösterge, doğumların yaş gruplarına göre dağılımının izlenmesinde kullanılıyor.

Adölesan Doğurganlık Hızı: Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor.

Toplam Doğurganlık Hızı: Toplam doğurganlık hızı, bir kadının 15-49 yaş arasındaki doğurganlık dönemi boyunca mevcut yaşa özel doğurganlık hızlarının geçerli kalması halinde dünyaya getirebileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor.

Doğum Aralığı: Doğum aralığı, bir annenin ardışık iki doğumu arasında geçen süreyi ifade ediyor. Hesaplamalarda annenin son iki doğumu esas alınırken, çoğul doğumlar tek doğum olarak değerlendiriliyor.

Kent ve Kır Ayrımı: Kent ve kır sınıflaması, Avrupa İstatistik Ofisi tarafından geliştirilen Kentleşme Derecesi yöntemine göre belirleniyor. Buna göre yerleşim yerleri yoğun kent, orta yoğun kent ve kır olmak üzere üç gruba ayrılıyor.

  • Yoğun kent: Nüfusun en az yarısının kent merkezi niteliğindeki alanlarda yaşadığı yerleşim yerlerini kapsıyor.
  • Orta yoğun kent: Yoğun kent ve kır tanımlarına girmeyen yerleşim alanlarını ifade ediyor.
  • Kır: Nüfusun yarısından fazlasının kırsal alanlarda yaşadığı yerleşim yerlerini kapsıyor.
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