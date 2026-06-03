Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti

Cenazeye katılan ve kazadan yaralı kurtulan anne Sevda Şen ile ailenin yakınları üzüntü yaşadı.

Civan ve eşi Sevda Şen'in, oğulları Eyüp Miraç ile Kurban Bayramı ziyareti için gittikleri İzmir'den Antalya'ya dönmek için otobüse bindikleri öğrenilmişti.