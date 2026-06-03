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Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden Civan Şen ile 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'ın cenazeleri, Antalya'da toprağa verildi.Eşini ve kundaktaki bebeğini feci kazada yitiren, kendisi ise yaralı kurtulan acılı anne Sevda Şen'in feryatları cenazede yürekleri dağladı.

Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti 1

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlunun cenazeleri, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Kent Mezarlığı'na getirildi.

Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti 2

Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti 3

Cenazeye katılan ve kazadan yaralı kurtulan anne Sevda Şen ile ailenin yakınları üzüntü yaşadı.

Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti 4

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs'ta, Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmış, kazada sürücü ve 1 bebek dahil 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Acılı annenin en zor günü! Eşini ve kundaktaki bebeğini yan yana defnetti 5

Civan ve eşi Sevda Şen'in, oğulları Eyüp Miraç ile Kurban Bayramı ziyareti için gittikleri İzmir'den Antalya'ya dönmek için otobüse bindikleri öğrenilmişti.

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