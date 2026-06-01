CANLI YAYIN

10 günde 110 heyelan: 13 binden fazla ekip sahada görev aldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
10 günde 110 heyelan: 13 binden fazla ekip sahada görev aldı

AFAD, 21-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen heyelan, kaya düşmesi, sel ve su baskınlarına ilişkin son verileri paylaştı. Tokat, Trabzon, Hatay ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı yaşanırken, afetlerle mücadelede 13 bin 342 personel ile 5 bin 656 araç ve iş makinesi görev yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadeleye ilişkin son durumu paylaştı.

TÜM KURUM VE KURULUŞLAR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik risk azaltma, hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, meydana gelen afetlerden sonra hayatı normale döndürme çalışmalarının ise Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde yürütüldüğü belirtildi.

Tokat'ta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken, taşkınlara karşı setler oluşturuldu. (İHA)Tokat'ta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken, taşkınlara karşı setler oluşturuldu. (İHA)

10 GÜNDE 110 HEYELAN

Açıklamada, yurt genelinde 21-31 Mayıs'ta aşırı yağışlardan kaynaklı Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayının meydana geldiği, bu olaylardan 67 konut ile 1 ahırın etkilendiğine işaret edilerek, 21-30 Mayıs'ta da Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik'te sel, su baskını ve taşkınların meydana geldiği kaydedildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sağanak taşkın ve heyelana neden oldu (AA) Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sağanak taşkın ve heyelana neden oldu (AA)

13 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV YAPTI

Meydana gelen olaylarda AFAD, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, karayolları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri ve belediye ekiplerinden oluşan 13 bin 342 personel ile 5 bin 656 araç ve iş makinesinin görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel, su baskını ve taşkından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD Gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, Kurban Bayramı süresince meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar ile olası ulaşım kazaları ve mahsur kalmalara yönelik vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, oluşabilecek acil durumlara karşı hızlı, etkin müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla teyakkuz halinde bulunan, görev yapan tüm ekiplerimize ve kurumlarımıza teşekkür ederiz."

Tokatta sel felaketi! Köylerde tahliye kararıTokatta sel felaketi! Köylerde tahliye kararı TOKAT'TA SEL FELAKETİ! KÖYLERDE TAHLİYE KARARI
Samandağda eğitime 1 gün süreyle ara verildiSamandağda eğitime 1 gün süreyle ara verildi SAMANDAĞ'DA EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ
Afyonkarahisarda sel: 3 köprü yıkıldı, mezarlık duvarı çöktüAfyonkarahisarda sel: 3 köprü yıkıldı, mezarlık duvarı çöktü AFYONKARAHİSAR'DA SEL: 3 KÖPRÜ YIKILDI, MEZARLIK DUVARI ÇÖKTÜ
Sel suları geride çevre kirliliği bıraktıSel suları geride çevre kirliliği bıraktı SEL SULARI GERİDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ BIRAKTI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın