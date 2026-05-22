Hatay'da sel felaketi! Samandağ'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hatay'da günlerdir etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sel ve heyelan yaşanan Samandağ ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada "Samandağ ilçesinde 22 Mayıs 2026 Cuma tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Hatay'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış Antakya ve Samandağ ilçelerinde faciaya neden oldu. Yağış akşam saatlerinde devam ederken kent genelinde caddeler göle döndü, sel ve heyelan afeti yaşandı. İlçedeki birçok ev ve iş yerleri başta olmak üzere tarım arazileri de sular altında kaldı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olan yağışlar sebebiyle ilimizde sadece Samandağ ilçemizde 22 Mayıs Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde herhangi bir ara verme söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

