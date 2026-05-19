Tokat'ta sel felaketi! Köylerde tahliye: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan yağışlar ve Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. İlçe merkezindeki bazı mahalleler ile çevrede bulunan bazı köylerde tahliye kararı alınırken, ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

BAZI YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Edinilen bilgilere göre, taşkın riskinin arttığı bölgelerde iş makineleriyle Yeşilırmak kenarına hafriyat taşınarak set oluşturulmaya başlandı. İlçe genelinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri riskli bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.

Sel riskine karşı yürütülen çalışmalara çevre illerden de destek geldi. Sinop, Merzifon, Atakum, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gönderilen iş makineleri ve ekiplerin bölgede görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan bazı işletme sahiplerinin iş yerlerinin önüne, vatandaşların ise evlerinin girişlerine kum torbaları yerleştirerek su baskınına karşı önlem aldığı görüldü.

İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın su seviyesinin yükselerek yaya geçişinde kullanılan köprüye kadar ulaştığı gözlendi. Yetkililer vatandaşları dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarırken, bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.