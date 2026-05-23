Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde aniden bastıran yağmur, iki köyde büyük hasar bıraktı. Sel suları her şeyi önüne katarak ilerledi. Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen köylerinde yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından derelerin taşması üzerine tarım arazileri sular altında kalırken köprüler, duvarlar ve enerji altyapısı da selden payını aldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı; ancak köylüler yayla yollarının ve hayvanlarının ulaşılmaz hale geldiğini belirterek yetkililere acil çağrıda bulundu.