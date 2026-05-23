Afyonkarahisar'da sel felaketi: 3 köprü yıkıldı, mezarlık altyapısı çöktü, elektrik hatları hasar gördü
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen köylerinde yaklaşık 1 saatlik şiddetli yağış sel felaketi yarattı. Azgın sular 3 köprüyü yıkarken mezarlığın istinat duvarını çökertti, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Olayda can kaybı yaşanmadı; köylüler yaylaya ve hayvanlarına ulaşmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde aniden bastıran yağmur, iki köyde büyük hasar bıraktı. Sel suları her şeyi önüne katarak ilerledi. Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen köylerinde yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından derelerin taşması üzerine tarım arazileri sular altında kalırken köprüler, duvarlar ve enerji altyapısı da selden payını aldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı; ancak köylüler yayla yollarının ve hayvanlarının ulaşılmaz hale geldiğini belirterek yetkililere acil çağrıda bulundu.
KÖPRÜLER VE ALTYAPI HASAR GÖRDÜ
Sel baskınında Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen köylerindeki 3 köprü tamamen yıkıldı. Azgın sular aynı zamanda bir köydeki mezarlığın istinat duvarını çökertti. Enerji altyapısına da zarar veren sel, elektrik direklerini devirdi; iletim hatlarının hasar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.
TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA
Bölgedeki tarım arazileri selin etkisiyle sular altında kaldı. Yüzeyi aşan sel suları ağaçları da devirerek geniş bir alanda tahribat yarattı. Köy sakinleri, her şeyin çok ani geliştiğini ve kısa sürede büyük zarar oluştuğunu ifade etti.