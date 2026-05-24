İstanbul'da 17 günlük bebeği yaktılar! 'Hemşire yaptı' denildi ama gerçek çok farklı çıktı | Yürek burkan soru: Geri gelecek mi?

İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye solunum yetmezliği şikayetiyle sevk edilen 17 günlük bebeğin ailesi, ertesi gün anne sütü götürdüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Asel bebek 17 günlükken tedavi için götürüldüğü özel hastanede ölümün kenarından döndü. Acılı baba Yasin Baş, "Akciğer enfeksiyonundan kaynaklı solunum yetmezliği nedeniyle kızımız Asel'i hastaneye götürdük. Kırmızı alanda müdahale edildi yenidoğan ünitesinde yer olmadığı için Florya'da bir özel hastaneye sevk edildi" diyerek yaşananları anlattı.

"GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK"

Yasın Baş, "Yatışı yapıldı, kuvöze koydular. Daha 12 saat geçmeden anne sütü getirmeye geldik fakat bebeğimizi göstermediler bize ve beklememiz gerektiğini söylediler. Diğer aileler çocuklarını gördüler, biz göremedik ve sonradan doktorlar bizi yanına çağırdı. Asel'i görünce şoke olduk. Kolu sargılıydı. bebeğimizin kustuğunu, bundan kaynaklı kuvözün içerisindeki çarşafın değiştirildiğini ve hemşirenin bebeği yan tarafta koyulmaması gereken yere bırakmasından kaynaklı vücudunun yandığını söylediler" diye konuştu.

BAKIMININ YAPILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyleyen baba Yasin Baş, "Büyük bir şok yaşadık. Akşam 5 gibi hastane yönetimi beni aradı ve yanık ünitesinin olmadığını, bebeğin sevk edilmesi gerektiğini söylediler. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem akciğer enfeksiyonundan kaynaklı hem de yanıktan kaynaklı tedavi görmeye başladı. 15-20 gün içerisinde 4-5 tane ameliyat geçirdi. Doktorlar solunum probleminin olduğunu ve sürecin zor geçeceğini söylediler. 1-2 kere entübe edildi. CİMER'e şikayette bulundum" dedi.

İŞTE ASEL BEBEĞİN SON DURUMU

Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını belirten baba, "Bize hastane tarafından hemşirenin hatası olduğu söylenmişti ancak savcılık tarafından gelen kağıtla gerçek ortaya çıktı. Kuvözün bakımı esnasında ısıtıcının takılması gereken koruma kapağının takılmadığını öğrendik. Asel şu an bir buçuk yaşında, tedavisi devam ediyor. Sağ bacağından parça alınıp koluna yama yapıldı. Büyük bir ihmal var ortada. Bugün çocuğum hayatta olmayabilirdi. Asel iyileştikten sonra kolunda güçsüzlük vardı, fizik tedavi gördü kolunun güçlenmesi için. Bizim için çok zor bir süreçti. Hem nöroloji, hem yanık ünitesinden doktorlar takibini sağlıyor. Keşke bu durum hiç yaşanmasaydı. Çocuğumu her gördüğümde içimiz kan ağlıyordu. 2 çocuğumuz var, diğeri 5 yaşında. Hastaneye gittiğimizde, 'Asel geri gelecek mi?' diye sorular soruyor. Benim canım yandı, başka anne babaların canı yanmasın" açıklamasını yaptı.