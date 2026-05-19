Elazığ’daki özel hastanede yoğun bakım skandalı: Hastalar cihaza bağlı değilmiş

Soruşturma kapsamında özel hastane, bakım merkezi ve diyaliz merkezinde yapılan incelemelerde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği, kamu zararına neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Görüntülerde kayıt alan kişinin, "Makineye bağlı falan değil. Bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Operasyonun ardından yoğun bakım servisinde çekildiği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Bir hastane personeli tarafından cep telefonu ile çekildiği belirtilen görüntülerde, yoğun bakımda bulunan bazı hastaların cihazlara bağlı olmadığı halde cihazların açık tutulduğu görüldü.

Soruşturma kapsamında 18 ev ve 3 iş yerinde arama yapıldığı, çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Elde edilen bulguların ardından jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

(Foto: İHA)

"KAÇ KİŞİ GELDİ ÇIKTI, KAÇ KİŞİ PARASINI ALDI"

Aynı görüntülerde personelin çalışma koşulları ve maaş sorunlarına dair ifadeleri de dikkat çekti.

Kayıtta, "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyaliz'e gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki 'Hayır gideceksin.' Ne yapacağım o zaman, ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing" sözlerinin yer aldığı duyuldu.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken, ele geçirilen dijital materyal ve evrakların incelemeye alındığı bildirildi. Yetkililerin olayla ilgili kapsamlı incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.