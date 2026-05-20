Ünlü sanatçıdan üzen haber! Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf: A Haber

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eskişehir'de verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yolculuk sırasında fenalaşan sanatçının mide kanaması geçirdiği öğrenilirken, doktorların kontrolü altında yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KONSER SONRASI RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir konserinin hemen ardından yaşandı. AFAD ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yola çıkan Haluk Levent'in yolculuk sırasında aniden fenalaştığı öğrenildi. Durumun ciddileşmesi üzerine sanatçı için sağlık ekiplerinden destek istendi.

Levent'in daha sonra Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.