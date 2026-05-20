Ünlü sanatçıdan üzen haber! Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eskişehir'de verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yolculuk sırasında fenalaşan sanatçının mide kanaması geçirdiği öğrenilirken, doktorların kontrolü altında yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
KONSER SONRASI RAHATSIZLANDI
Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir konserinin hemen ardından yaşandı. AFAD ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yola çıkan Haluk Levent'in yolculuk sırasında aniden fenalaştığı öğrenildi. Durumun ciddileşmesi üzerine sanatçı için sağlık ekiplerinden destek istendi.
Levent'in daha sonra Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
MİDE KANAMASI TESPİT EDİLDİ
Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından Haluk Levent'in mide kanaması geçirdiği belirlendi. Doktorların, olası risklere karşı sanatçıyı yoğun bakım servisinde gözlem altında tuttuğu öğrenildi.
