İstanbul Boğazı’nda yunuslar görsel şölen oluşturdu
İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi çevresinde son günlerde yunus hareketliliği dikkat çekiyor. 24 Mayıs 2026 Pazar günü havadan kaydedilen görüntülerde, kıyıya kadar yaklaşan yunus sürüsü Boğaz'ın serin sularında görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda yunuslar, vatandaşlar ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA YUNUS HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR
Boğaz hattında ilerleyen yunusların zaman zaman su yüzeyine çıktığı görüldü. Sürü halinde hareket eden yunuslar, kıyıya yakın bölgelerde dakikalarca yüzdü.
DRON KAMERASINA ANBEAN YANSIDI
İstanbul Boğazı'nda yunuslar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yunusların koordineli şekilde ilerlediği ve zaman zaman yukarı doğru sıçradığı anlar dikkat çekti.
Boğaz'ın doğal atmosferine eşlik eden yunus sürüsü, izleyenlere görsel şölen sundu. Özellikle kıyıya kadar yaklaşmaları çevrede bulunan vatandaşların ilgisini artırdı.
VATANDAŞLAR VE TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ
İstanbul Boğazı çevresinde bulunan vatandaşlar ve turistler, yunusları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Marmara Denizi'nden Boğaz hattına doğru ilerleyen sürünün uzun süre bölgede kaldığı gözlendi.
Uzmanlar, yunusların İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi çevresinde dönemsel olarak görülebildiğini belirtiyor.
BOĞAZ'IN DOĞAL YAŞAMI DİKKAT ÇEKİYOR
İstanbul Boğazı'nda yunuslar özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde daha sık görüntüleniyor. Deniz yüzeyine çıkan sürüler, hem doğal yaşamın devamlılığına hem de Marmara Denizi'nin ekosistemine dikkat çekiyor.
Boğaz'da kaydedilen son görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.