Kadın polis ölümle pençeleşiyor! İstanbul'un en işlek noktalarından birinde feci kaza | Dehşet anı saniye saniye kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Dolmabahçe’de görev başındaki kadın polis memuru Ş.A.’ya kapalı kasa minibüs çarptı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren polis memurunun tedavisi yoğun bakımda sürerken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Dolmabahçe'de yolda trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.'ya, Mehmet K. idaresindeki kapalı kasa minibüs çarptı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Ş.A.'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

DOLMABAHÇE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN TRAFİK POLİSİ AĞIR YARALANDI

Kaza, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 34 MLL 920 plakalı otomobil, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi. Diğer yandan adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü Mehmet K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet K. adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar görülüyor.

