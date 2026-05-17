Yol kenarında bulunan inşaat demirleri ise kepçe yardımıyla kaldırıldı. İnşaat firması yetkilisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Otobüse saplanan demir, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Olayı anlatan bir yolcu, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" dedi.

TANIK KAZAYI ANLATTI

Olaya tanık olan ve bölgede iş yeri bulunan Ümit Çelik, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" ifadelerini kullandı.