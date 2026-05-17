Fatih'te kaza! İETT otobüsünü delen demir yolcuyu yaraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Fatih’te yol kenarında bulunan inşaat demirleri, seyir halindeki İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin çıktığı koltukta oturan kadın yolcu ayağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, inşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında bulunan inşaat demirleri, otobüsün altını delerek içeri girdi. Olayda bir kadın yolcu ayağından yaralandı.

İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINI DELEREK İÇERİ GİRDİ; YOLCU YARALANDI

FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNE DEMİR SAPLANDI

Kaza, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolda sağ şeritten geçmeye çalıştı.

İNŞAAT DEMİRİ OTOBÜSÜN İÇİNE GİRDİ

Bu sırada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün alt kısmını delerek içeri girdi. Demirin otobüs içinde çıktığı noktada oturan kadın yolcu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAPLANAN DEMİRİ İTFAİYE ÇIKARDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Otobüse saplanan demir, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Yol kenarında bulunan inşaat demirleri ise kepçe yardımıyla kaldırıldı. İnşaat firması yetkilisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DEMİR OTOBÜSÜN TAVANINA KADAR UZANDI

Koltuğun altından çıkan inşaat demirinin otobüsün tavanına ulaştığı, ardından şoför kabinine yakın noktaya kadar uzandığı görüldü. İçeride bulunan yolcular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olayı anlatan bir yolcu, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" dedi.

TANIK KAZAYI ANLATTI

Olaya tanık olan ve bölgede iş yeri bulunan Ümit Çelik, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin Fatih'teki İETT otobüsü kazasına ilişkin incelemesi sürüyor. Yaralı yolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

A Haber
