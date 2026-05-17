Fatih'te kaza! İETT otobüsünü delen demir yolcuyu yaraladı
İstanbul Fatih’te yol kenarında bulunan inşaat demirleri, seyir halindeki İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin çıktığı koltukta oturan kadın yolcu ayağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, inşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNE DEMİR SAPLANDI
Kaza, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolda sağ şeritten geçmeye çalıştı.
İNŞAAT DEMİRİ OTOBÜSÜN İÇİNE GİRDİ
Bu sırada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün alt kısmını delerek içeri girdi. Demirin otobüs içinde çıktığı noktada oturan kadın yolcu ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.