Mardin’de feci kaza! Devrilen otomobil can aldı
Mardin’in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobil faciaya yol açtı. Kazada 3 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki T.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun Hürriyet Caddesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.S.A. (68), A.A.C. (50) ve T.A. (75) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ömerli Devlet Hastanesine kaldırılan T.A. kurtarılamadı.