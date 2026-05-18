Susurluk’ta feci kaza! Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 36 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada 36 kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.