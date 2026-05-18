Susurluk’ta feci kaza! Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 36 yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde feci bir kaza yaşandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nda seyir halideki yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan 36 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada 36 kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, saat 05.47 sıralarında Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi.
İstanbul'dan İzmir yönüne seyir halinde bulunan A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü otoyolun sağ tarafındaki refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.
36 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.
Otobüste bulunan 40 yolcudan 36'sı yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.