İstanbul'un kalbinde bayram bereketi: Tarihi yarımadada adım atacak yer kalmadı!

YOĞUNLUK AYASOFYA VE SİRKECİ'YE KADAR UZANDI

Sadece Eminönü değil, Sirkeci, Ayasofya ve Sultanahmet çevresinde de yoğunluk dikkat çekti. Tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen turistler ve vatandaşlar bölgede uzun yürüyüşler yaptı.

Ahmet Nazif Vural, "Bu yoğunluk aynı şekilde Ayasofya'ya kadar, Sirkeci bölgesine kadar da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, İstanbul'un tarihi dokusu ve Boğaz manzarası ziyaretçileri büyüledi.

KAPALIÇARŞI DA DOLUP TAŞTI

Bayram alışverişinin önemli adreslerinden biri olan Kapalıçarşı'da da hareketlilik yaşandı. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul edilen tarihi çarşı, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Ahmet Nazif Vural, "Kapalıçarşı'nın burada olması hem İstanbulluların hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin en uğrak noktası" sözleriyle bölgenin önemine dikkat çekti.