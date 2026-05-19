İstanbul'un kalbinde bayram bereketi: Tarihi yarımadada adım atacak yer kalmadı!
Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’un kalbi Tarihi Yarımada’da hareketlilik zirveye çıktı. Eminönü, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü ve Yeni Cami çevresinde adeta insan seli yaşanırken, İstanbullular hem alışveriş hem de bayram hazırlıkları için bölgeye akın etti. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın aktardığı görüntülerde, tarihi bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk dikkat çekti.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Tarihi Yarımada'da yoğunluk gözle görülür seviyeye ulaştı. Özellikle Eminönü, Mısır Çarşısı ve Yeni Cami çevresinde vatandaşların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki hareketliliği aktarırken, "İstanbul'un kalbi Yarımada'da bayram öncesi oldukça yoğun, hareketli dakikalar geçiyor" sözleriyle bölgede yaşanan atmosferi anlattı.
MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK ARTIYOR
Bayram alışverişi için en çok tercih edilen noktalardan biri yine Tarihi Mısır Çarşısı oldu. Baharatçılar, lokumcular, kuruyemişçiler ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu çarşıda vatandaşlar adeta omuz omuza alışveriş yaptı.
Ahmet Nazif Vural, "Özellikle Tarihi Yarımada bölgesinde, Mısır Çarşısı'nda ciddi hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. Bu hareketliliğin temel sebebi elbette bayramın yaklaşıyor oluşu" ifadelerini kullandı.
Yeni Cami'nin bulunduğu alan ve Mısır Çarşısı girişinde yaşanan yoğunluk dron görüntülerine de yansıdı. Kameraman Burak Keskinci'nin havadan aktardığı görüntülerde bölgedeki insan trafiği dikkat çekti.
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIKÇI YOĞUNLUĞU
Bayram öncesi güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Galata Köprüsü'ne de akın etti. Köprü üzerinde sıralanan balıkçılar, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde vakit geçirdi.
Ahmet Nazif Vural, "Galata Köprüsü'nde de balıkçılar bu güzel havayı fırsat bilip aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla beraber balık tutmaya gelmiş durumdalar" sözleriyle bölgedeki yoğunluğu aktardı.
Köprüde bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları ise sadece İstanbul manzarasının tadını çıkarmak için bölgede vakit geçirdi. Köprünün her iki tarafında da yoğun insan hareketliliği yaşandığı görüldü.
VAPURLARDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Eminönü sahili ve vapur iskelelerinde de dikkat çeken görüntüler vardı. Havaların ısınmasıyla birlikte Boğaz manzarasını görmek isteyen vatandaşlar vapurları tercih etti.
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Özellikle İstanbul'da havanın ısınmasıyla birlikte bu güzel manzarayı görmek isteyenler vapuru tercih ediyor" şeklinde konuştu.
Vapur iskelelerinde oluşan kalabalık, İstanbul'un bayram öncesi hareketliliğinin deniz ulaşımına da yansıdığını ortaya koydu.