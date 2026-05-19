CANLI YAYIN

İstanbul'un kalbinde bayram bereketi: Tarihi yarımadada adım atacak yer kalmadı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul'un kalbinde bayram bereketi: Tarihi yarımadada adım atacak yer kalmadı!

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’un kalbi Tarihi Yarımada’da hareketlilik zirveye çıktı. Eminönü, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü ve Yeni Cami çevresinde adeta insan seli yaşanırken, İstanbullular hem alışveriş hem de bayram hazırlıkları için bölgeye akın etti. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın aktardığı görüntülerde, tarihi bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk dikkat çekti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Tarihi Yarımada'da yoğunluk gözle görülür seviyeye ulaştı. Özellikle Eminönü, Mısır Çarşısı ve Yeni Cami çevresinde vatandaşların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

BAYRAM ÖNCESİ EMİNÖNÜ'NDE İNSAN SELİ!

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki hareketliliği aktarırken, "İstanbul'un kalbi Yarımada'da bayram öncesi oldukça yoğun, hareketli dakikalar geçiyor" sözleriyle bölgede yaşanan atmosferi anlattı.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bayram hareketliliğini bölgeden aktardı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bayram hareketliliğini bölgeden aktardı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Bayram alışverişi için en çok tercih edilen noktalardan biri yine Tarihi Mısır Çarşısı oldu. Baharatçılar, lokumcular, kuruyemişçiler ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu çarşıda vatandaşlar adeta omuz omuza alışveriş yaptı.

Ahmet Nazif Vural, "Özellikle Tarihi Yarımada bölgesinde, Mısır Çarşısı'nda ciddi hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. Bu hareketliliğin temel sebebi elbette bayramın yaklaşıyor oluşu" ifadelerini kullandı.

Yeni Cami'nin bulunduğu alan ve Mısır Çarşısı girişinde yaşanan yoğunluk dron görüntülerine de yansıdı. Kameraman Burak Keskinci'nin havadan aktardığı görüntülerde bölgedeki insan trafiği dikkat çekti.

Yeni Cami’nin bulunduğu alan ve Mısır Çarşısı girişinde yaşanan yoğunluk dron görüntülerine de yansıdı. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yeni Cami’nin bulunduğu alan ve Mısır Çarşısı girişinde yaşanan yoğunluk dron görüntülerine de yansıdı. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIKÇI YOĞUNLUĞU

Bayram öncesi güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Galata Köprüsü'ne de akın etti. Köprü üzerinde sıralanan balıkçılar, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

Ahmet Nazif Vural, "Galata Köprüsü'nde de balıkçılar bu güzel havayı fırsat bilip aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla beraber balık tutmaya gelmiş durumdalar" sözleriyle bölgedeki yoğunluğu aktardı.

Köprüde bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları ise sadece İstanbul manzarasının tadını çıkarmak için bölgede vakit geçirdi. Köprünün her iki tarafında da yoğun insan hareketliliği yaşandığı görüldü.

VAPURLARDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Eminönü sahili ve vapur iskelelerinde de dikkat çeken görüntüler vardı. Havaların ısınmasıyla birlikte Boğaz manzarasını görmek isteyen vatandaşlar vapurları tercih etti.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Özellikle İstanbul'da havanın ısınmasıyla birlikte bu güzel manzarayı görmek isteyenler vapuru tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Vapur iskelelerinde oluşan kalabalık, İstanbul'un bayram öncesi hareketliliğinin deniz ulaşımına da yansıdığını ortaya koydu.

Sadece Eminönü değil, Sirkeci, Ayasofya ve Sultanahmet çevresinde de yoğunluk dikkat çekti. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Sadece Eminönü değil, Sirkeci, Ayasofya ve Sultanahmet çevresinde de yoğunluk dikkat çekti. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

YOĞUNLUK AYASOFYA VE SİRKECİ'YE KADAR UZANDI

Sadece Eminönü değil, Sirkeci, Ayasofya ve Sultanahmet çevresinde de yoğunluk dikkat çekti. Tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen turistler ve vatandaşlar bölgede uzun yürüyüşler yaptı.

Ahmet Nazif Vural, "Bu yoğunluk aynı şekilde Ayasofya'ya kadar, Sirkeci bölgesine kadar da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, İstanbul'un tarihi dokusu ve Boğaz manzarası ziyaretçileri büyüledi.

KAPALIÇARŞI DA DOLUP TAŞTI

Bayram alışverişinin önemli adreslerinden biri olan Kapalıçarşı'da da hareketlilik yaşandı. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul edilen tarihi çarşı, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Ahmet Nazif Vural, "Kapalıçarşı'nın burada olması hem İstanbulluların hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin en uğrak noktası" sözleriyle bölgenin önemine dikkat çekti.

Eminönü sahili ve vapur iskelelerinde de dikkat çeken görüntüler vardı. Havaların ısınmasıyla birlikte Boğaz manzarasını görmek isteyen vatandaşlar vapurları tercih etti. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Eminönü sahili ve vapur iskelelerinde de dikkat çeken görüntüler vardı. Havaların ısınmasıyla birlikte Boğaz manzarasını görmek isteyen vatandaşlar vapurları tercih etti. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

HAFTA SONU YOĞUNLUĞUN ZİRVEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bayram tatiline günler kala başlayan yoğunluğun hafta sonuna doğru daha da artması bekleniyor. Uzmanlar ve esnaf, özellikle hafta sonu Tarihi Yarımada'da adım atacak yer kalmayabileceğini ifade ediyor.

Ahmet Nazif Vural, "Öyle görünüyor ki bu hafta sonuna kadar da bu hareketliliğin devam edeceğini, hatta hafta sonunda bu hareketliliğin pik noktasına ulaşacağını tahmin etmek güç değil" ifadelerini kullandı.

Bayram tatiline günler kala başlayan yoğunluğun hafta sonuna doğru daha da artması bekleniyor.(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Bayram tatiline günler kala başlayan yoğunluğun hafta sonuna doğru daha da artması bekleniyor.(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İSTANBUL'UN TARİHİ VE BOĞAZ MANZARASI YİNE BÜYÜLEDİ

Eminönü, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Ayasofya ve Sultanahmet çevresindeki tarihi atmosfer, hem vatandaşları hem de turistleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Ahmet Nazif Vural, "İstanbul elbette Boğaz'ıyla herkesin hatırında ve aynı zamanda tarihi yapılarıyla..." sözleriyle Tarihi Yarımada'nın eşsiz atmosferini aktardı.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Bayram alışverişlerinde sahte site tuzağıBayram alışverişlerinde sahte site tuzağı BAYRAM ALIŞVERİŞLERİNDE SAHTE SİTE TUZAĞI
Bayramda trenlere ek sefer müjdesiBayramda trenlere ek sefer müjdesi BAYRAMDA TRENLERE EK SEFER MÜJDESİ
Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli olduBayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bayramda fahiş fiyatlara sıkı denetimBayramda fahiş fiyatlara sıkı denetim BAYRAMDA FAHİŞ FİYATLARA SIKI DENETİM

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın