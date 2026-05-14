Bayram alışverişlerinde sahte site tuzağı: “Fırsat” ve “indirim” oyunlarına dikkat

Kurban Bayramı öncesinde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlar uyarıldı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin "fırsat" ve "indirim" adı altında sunulan kampanyalara temkinli yaklaşması gerektiğini belirtti. İnternetteki sahte sitelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Kılıç, "Bayram alışverişi yaparken son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı" ifadelerini kullandı.

İslam aleminin coşkuyla idrak edeceği Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "fırsat", ve "indirim" gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken, uzmanlar tatil öncesinde tüketicileri muhtemel dolandırıcılık ve sahtecilik girişimlerine karşı uyarılarda bulundu. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışverişi yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda, "fırsat" ve "indirim" adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek, tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi.

"KURBANLIK ALIRKEN SAĞLIK RAPORU VE SÖZLEŞME ÖNEMLİ"

Kurbanlık alacak vatandaşlara, belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen resmi satış alanlarını tercih etme tavsiyesinde bulunan Kılıç, hayvanların küpe numarası ve sağlık belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini anlattı. Kılıç, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve kayıt dışı satış yapılan alanlardan uzak durulması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurban kesim hizmeti alınacaksa hizmetin kapsamı, kesim zamanı, teslim şekli ve ücret gibi detaylar mutlaka yazılı bir sözleşmeyle belirlenmeli. Ödeme karşılığında makbuz veya fatura alınması olası bir uyuşmazlıkta tüketicinin hak aramasını kolaylaştıracaktır. Belgesiz işlemler hak aramanızı zorlaştırır."

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE SAHTE SİTELERE DİKKAT

Kılıç, bayram öncesi yoğunlaşan kampanya ve reklamların tüketicileri plansız harcamalara yöneltebileceğini ifade ederek, satın alınacak ürünün fiyatı, kalitesi ve garanti durumunun önceden araştırılması gerektiğini kaydetti. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık riskine karşı uyanık olunmasının önem taşıdığını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Satıcının güvenilirliği mutlaka sorgulanmalı, sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışlara karşı temkinli olunmalı. Tatil için otel rezervasyonu yapacak tüketiciler, işletmenin açık adresi ve iletişim bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamalıdır. Yalnızca havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden ve doğrulanmayan sosyal medya hesapları üzerinden işlem yapılmamalıdır. Rezervasyona dair sözleşme ve ödeme dekontları mutlaka saklanmalıdır."

Kılıç, sözleşme yapılmadan ödeme yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bayram alışverişi yaparken son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı. Paket turlar, otel ve ulaşım hizmetlerine ilişkin broşür istenmeli, cayma hakkı ve iade koşulları mutlaka öğrenilmeli" dedi.

YOLCULUK ÖNCESİ ARAÇ BAKIMI VE DENETİM UYARISI

Bayram tatilini şehir dışında geçirecek tüketiciler için ulaşım güvenliğinin öncelikli olduğunu hatırlatan Kılıç, kendi araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin fren sistemi, lastik ve far kontrollerini içeren genel bakımları mutlaka yaptırması gerektiğini anlattı.

Kılıç, uzun yolculuklarda aşırı hız ve yorgun araç kullanımının can kaybına yol açabileceğine işaret ederek, kamu birimlerinin denetim faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Piyasa gözetim birimlerinin özellikle şehirler arası otobüs işletmelerine yönelik denetimlerini artırması elzemdir. Bayram yoğunluğu nedeniyle ek sefere çıkarılan araçların teknik yeterliliği ve güvenlik şartları titizlikle incelenmelidir. Yolcu güvenliğini tehlikeye atacak eksikliklere izin verilmemelidir. Trenle seyahat edecek vatandaşlar ise biletlerini resmi kanallar üzerinden almalı, bagaj ve yolculuk koşullarını önceden kontrol etmelidir."

Kılıç, bayram süresince yapılan bütün harcamalara ait fiş ve fatura gibi belgelerin yasal başvurularda delil niteliği taşıdığına dikkati çekerek, tüketicilerin bu konuda da hassas davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öte yandan uzmanlar ve sektör temsilcileri, özellikle sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden yapılan sahte kurbanlık ilanlarının vatandaşları mağdur ettiğini belirtiyor. Dolandırıcıların kendilerini "besici" gibi tanıtarak sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde sahte kurbanlık ilanları oluşturduğu ifade ediliyor.

Ahır ve çiftliklerde çekilmiş ya da internetten alınmış hayvan fotoğraflarını kullanan dolandırıcıların, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ilan verdiği belirtiliyor. Kapora veya ödeme aldıktan sonra iletişimi kesen dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kaybolduğu aktarılıyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralanıyor:

  • Hayvanın küpe numarası mutlaka kontrol edilmeli.
  • Pasaport ve resmi belgeleri bulunmalı.
  • Veteriner sağlık raporu sorgulanmalı.
  • Aşılarının tam olup olmadığı öğrenilmeli.
  • Hayvanın yaşı kurban şartlarına uygun olmalı.
  • Aşırı zayıf veya hasta görünen hayvanlar tercih edilmemeli.
  • Topallayan, salyası akan veya çevreye ilgisiz hayvanlardan uzak durulmalı.
  • Dişi hayvanlarda gebelik durumu kontrol edilmeli.
  • Tarım Cebimde uygulaması üzerinden bilgiler doğrulanmalı.
  • Kurbanlık alışverişi denetimli ve resmi pazarlardan yapılmalı.
TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması sayesinde vatandaşlar, kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. Uygulamaya erişim ise şöyle sağlanıyor:

  • Mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" uygulaması cep telefonuna indirilir.
  • Uygulamadaki "Hayvansal Üretim" menüsünden "Küpe Sorgulama" seçeneği açılır.
  • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra hayvanın küpe numarası girilir.
  • "Sorgula" butonuna tıklanarak hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşı bilgileri görüntülenebilir.
TÜKETİCİLER ALO 175 HATTINA BAŞVURABİLİYOR

Uzmanlar, bayram alışverişlerinde mağduriyet yaşayan vatandaşların Ticaret Bakanlığı bünyesindeki ALO 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden destek alabileceğini de hatırlatıyor. Tüketiciler ayrıca yaşadıkları sorunlara ilişkin Tüketici Hakem Heyetleri ve ilgili resmi kurumlara başvuruda bulunabiliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

