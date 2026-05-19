Bayramda fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa sıkı denetim! Ulaştırma Bakanlığı devrede

TARİFELİ TAŞIMACILIK YAPAN TÜM TAŞIMACILAR DENETLENECEK Bakan Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "23 - 31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak." dedi. Türkiye genelinde karayolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren işletmelerin denetleneceğini belirten Uraloğlu, " Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz." i fadelerini kullandı.





"YURT GENELİNDE OTOBÜS DENETİMLERİMİZ ETKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek."



Kurban Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yoğunluk beklendiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını da belirten Bakan Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir." şeklinde konuştu.