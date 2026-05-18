İSTANBUL'A PERŞEMBE UYARISI, 19 MAYIS'TA HAVA NASIL?
Bölge bölge hava tahminlerini sıralayan Adil Tek, Marmara ve özellikle İstanbul için önemli tarihler verdi:
İstanbul: Bugün ve yarın (19 Mayıs) sabah saatlerinde yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve güneşli. Ancak öğleden sonra çok hafif ve zayıf geçişler görülebilir. İstanbul'da asıl etkili yağışlar Çarşamba ve Perşembe günleri gelecek. Özellikle Perşembe gününe dikkat edilmesi gerekiyor.
19 Mayıs Törenleri: Yarın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Marmara genelinde ve Başkent Ankara'da sabah saatlerinde hava açık ancak öğleden sonra zayıf yağış geçişleri riski bulunuyor.
BÖLGELERDE SON DURUM: KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI ETKİLİ
Ege Bölgesi: Kıyı Ege'de sıcaklıklar artıyor. İzmir bugün 26 derece ve açık ancak Çarşamba gününden sonra Ege genelinde de yağışlar başlayacak. İç kesimlerde ise öğleden sonra "kırkikindi" olarak adlandırılan lokal yağışlar etkili oluyor.
Akdeniz Bölgesi: Antalya'da termometreler 30 dereceyi gösteriyor. Ancak denizden esen güney rüzgarları nemi artırarak bunaltıcı ve boğucu bir havaya neden olacak. Bölgede öğleden sonra kırkikindi yağışları baş gösteriyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu: Karadeniz genelinde yağışlı ve kapalı hava hakimiyetini sürdürüyor, sıcaklıklar yükselmiyor. Doğu Anadolu'da da yüksek rakımlı yerlerde (Bahçesaray gibi) kar yağışı geçişleri görülebilirken, Iğdır bölgenin en sıcak yeri olmaya devam ediyor.
"BU YIL HAVA ASLINDA NORMALE DÖNDÜ"
Halk arasındaki "Yaz gecikti mi?" algısına da açıklık getiren Adil Tek, geçmiş yıllarla kıyaslama yaptı:
"Mevsim normali dediğimiz değerler son 30 yılın ortalamasıdır. Son 10 yıla dönüp baktığımızda artan sıcaklıklar bizde yazın çok erken gelmesi beklentisini oluşturdu. Aslında şu an normal olanı yaşıyoruz, bahar mevsimi Haziran'ın 15'ine kadar sürer. Bizim çocukluğumuzda İstanbul'da Haziran'ın 10'undan sonra sobalar kalkardı. Bu sene sıcaklıklar normal ancak yağışlar ortalamanın biraz üzerine çıktı."
KURBAN BAYRAMI VE YAZ TAHMİNLERİ: "ÇOK SICAK BİR YAZ BEKLEMEYİN"
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı ve yaz dönemi uzun vadeli tahminlerini de ilk kez A Haber'de açıklayan Adil Tek, ezber bozan bir tablo çizdi:
KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?
"Kurban Bayramı genelinde ülke genelinde biraz daha yağışlı bir hava şeması gözüküyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde ve yer yer biraz altında seyredecek. Yani çok sıcak bir Kurban Bayramı geçirmeyeceğiz."
YAZ AYLARI ÇOK SICAK OLACAK MI?
"Uzun vadeli tahminlerimize göre, 1 Haziran'dan sonra sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Ancak kamuoyunda dolaşan 'çok sıcak hava dalgaları gelecek, kavrulacağız' söylentilerinin aksine, bu yaz geçen seneye nazaran daha düşük profilli, daha az sıcak bir yaz geçireceğiz gibi duruyor."
SIKÇA SORULAN SORULAR
Bugün hangi illerde yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 19 Mayıs'ta İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle bulutlu ve mevsim normallerinde seyredecek.
İstanbul ve Ankara'da bugün kaç derece?
Meteoroloji verilerine göre her iki kentte de bugün en yüksek sıcaklık 21 derece. İzmir'de ise sıcaklığın 26 dereceye ulaşması bekleniyor.
Yağışlı hava ne kadar sürecek?
Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hangi bölgelerde sel ve su baskını riski var?
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgeler için dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri, haftanın büyük bölümünün yağışlı geçeceğine işaret ediyor. Hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı kapsamının genişlemesi bekleniyor; yurttaşların güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.