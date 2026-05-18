Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak etkili olacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Mayıs 2026 Pazartesi verilerine göre İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 2 ila 4 derece düşerken Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de 26 derece olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Türkiye bugün yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarla başa çıkmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs 2026 Pazartesi için ülkenin geniş bir kesiminde olumsuz hava koşulları öngörüyor. Yetkili tahminlere göre yağışlı hava yalnızca bugünle sınırlı kalmayacak; etkisini hafta boyunca sürdürecek ve Çarşambadan itibaren neredeyse tüm yurtta gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yağış beklenen bölgeler şunlar: İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde güneyli rüzgarın etkisi hissedilecek. Sıcaklık açısından ise yurt geneli mevsim normallerinde seyredecek; ancak kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derecelik düşüş bekleniyor.

RÜZGAR UYARISI: HANGİ KESİMLERDE KUVVETLİ?

Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında rüzgar kuvvetli olacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde ise yerel kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

SEL VE ULAŞIM BOZUKLUĞU RİSKİ OLAN BÖLGELER

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında da kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL?

Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21 derece olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 26 dereceye kadar çıkacak. Her üç kentte de günün genelinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava tablosu bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ: ÇARŞAMBADAN İTİBAREN GENEL SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri, bugün bölgesel olan yağışlı havanın önümüzdeki günlerde yaygınlaşacağına işaret ediyor. Çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurttaşların haftalık planlarını buna göre yapması öneriliyor.

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK'TEN FLAŞ UYARILAR: YAZ NE ZAMAN GELECEK?

"Mayıs Ayında Mevsim Normallerinin Altındayız, Kuvvetli Yağışlar Kapıda"

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelindeki son hava durumu tahminlerini paylaştı. Mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklıklarının yükselmediğini belirten Tek, "Çok ısınmadık. Genel olarak Mayıs ayında mevsim normalleri, hatta altı değerler gördük ve yağışlar devam ediyor" dedi. Uzman isim, bazı bölgeler için kuvvetli fırtına hücresi ve dolu uyarısında bulunurken, merakla beklenen Kurban Bayramı ve yaz ayı tahminlerini de ilk kez açıkladı.

O İLLERE "FIRTINA HÜCRESİ" VE DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüleri üzerinden güncel durumu aktaran Adil Tek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kritik bir hava hareketliliği olduğunu vurguladı. Özellikle Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerine dikkat çeken Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu saatler itibarıyla Elazığ'da çok kuvvetli bir yağış var. Radar görüntülerinde rengin turuncuya dönmesi, bize orada dolu yağdığını ve kuvvetli oraj olduğunu söylüyor. Orada bir fırtına hücresi oluşmuş vaziyette. Gün içerisinde bu yağışlar devam edecek ve su baskını riski yüksek. Aynı şekilde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde de dolu ve fırtına riski bulunuyor."

İSTANBUL'A PERŞEMBE UYARISI, 19 MAYIS'TA HAVA NASIL?

Bölge bölge hava tahminlerini sıralayan Adil Tek, Marmara ve özellikle İstanbul için önemli tarihler verdi:

İstanbul: Bugün ve yarın (19 Mayıs) sabah saatlerinde yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve güneşli. Ancak öğleden sonra çok hafif ve zayıf geçişler görülebilir. İstanbul'da asıl etkili yağışlar Çarşamba ve Perşembe günleri gelecek. Özellikle Perşembe gününe dikkat edilmesi gerekiyor.

19 Mayıs Törenleri: Yarın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Marmara genelinde ve Başkent Ankara'da sabah saatlerinde hava açık ancak öğleden sonra zayıf yağış geçişleri riski bulunuyor.

BÖLGELERDE SON DURUM: KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI ETKİLİ

Ege Bölgesi: Kıyı Ege'de sıcaklıklar artıyor. İzmir bugün 26 derece ve açık ancak Çarşamba gününden sonra Ege genelinde de yağışlar başlayacak. İç kesimlerde ise öğleden sonra "kırkikindi" olarak adlandırılan lokal yağışlar etkili oluyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya'da termometreler 30 dereceyi gösteriyor. Ancak denizden esen güney rüzgarları nemi artırarak bunaltıcı ve boğucu bir havaya neden olacak. Bölgede öğleden sonra kırkikindi yağışları baş gösteriyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Karadeniz genelinde yağışlı ve kapalı hava hakimiyetini sürdürüyor, sıcaklıklar yükselmiyor. Doğu Anadolu'da da yüksek rakımlı yerlerde (Bahçesaray gibi) kar yağışı geçişleri görülebilirken, Iğdır bölgenin en sıcak yeri olmaya devam ediyor.

"BU YIL HAVA ASLINDA NORMALE DÖNDÜ"

Halk arasındaki "Yaz gecikti mi?" algısına da açıklık getiren Adil Tek, geçmiş yıllarla kıyaslama yaptı:

"Mevsim normali dediğimiz değerler son 30 yılın ortalamasıdır. Son 10 yıla dönüp baktığımızda artan sıcaklıklar bizde yazın çok erken gelmesi beklentisini oluşturdu. Aslında şu an normal olanı yaşıyoruz, bahar mevsimi Haziran'ın 15'ine kadar sürer. Bizim çocukluğumuzda İstanbul'da Haziran'ın 10'undan sonra sobalar kalkardı. Bu sene sıcaklıklar normal ancak yağışlar ortalamanın biraz üzerine çıktı."

KURBAN BAYRAMI VE YAZ TAHMİNLERİ: "ÇOK SICAK BİR YAZ BEKLEMEYİN"

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı ve yaz dönemi uzun vadeli tahminlerini de ilk kez A Haber'de açıklayan Adil Tek, ezber bozan bir tablo çizdi:

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

"Kurban Bayramı genelinde ülke genelinde biraz daha yağışlı bir hava şeması gözüküyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde ve yer yer biraz altında seyredecek. Yani çok sıcak bir Kurban Bayramı geçirmeyeceğiz."

YAZ AYLARI ÇOK SICAK OLACAK MI?

"Uzun vadeli tahminlerimize göre, 1 Haziran'dan sonra sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Ancak kamuoyunda dolaşan 'çok sıcak hava dalgaları gelecek, kavrulacağız' söylentilerinin aksine, bu yaz geçen seneye nazaran daha düşük profilli, daha az sıcak bir yaz geçireceğiz gibi duruyor."

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bugün hangi illerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 19 Mayıs'ta İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle bulutlu ve mevsim normallerinde seyredecek.

İstanbul ve Ankara'da bugün kaç derece?

Meteoroloji verilerine göre her iki kentte de bugün en yüksek sıcaklık 21 derece. İzmir'de ise sıcaklığın 26 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yağışlı hava ne kadar sürecek?

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hangi bölgelerde sel ve su baskını riski var?

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgeler için dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri, haftanın büyük bölümünün yağışlı geçeceğine işaret ediyor. Hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı kapsamının genişlemesi bekleniyor; yurttaşların güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

