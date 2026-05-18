SEL VE ULAŞIM BOZUKLUĞU RİSKİ OLAN BÖLGELER

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında da kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL?

Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21 derece olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 26 dereceye kadar çıkacak. Her üç kentte de günün genelinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava tablosu bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ: ÇARŞAMBADAN İTİBAREN GENEL SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri, bugün bölgesel olan yağışlı havanın önümüzdeki günlerde yaygınlaşacağına işaret ediyor. Çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurttaşların haftalık planlarını buna göre yapması öneriliyor.