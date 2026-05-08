Meteoroloji’den yeni uyarı: Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, sağanak geliyor

Yaz havası Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında, İstanbul'da sıcaklıkların 27 dereceye yaklaşacağını açıklarken, Ege ve Akdeniz için 30 derece uyarısı yaptı. Cuma günü ise Eskişehir'den Van'a kadar birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken, Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurdun büyük bölümünde bahar havasının yerini yavaş yavaş yaza bıraktığını vurgularken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Özellikle Cuma günü Eskişehir'den Van'a kadar geniş bir hatta yağış geçişleri beklenirken, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış da dikkat çekiyor.

YURT GENELİNDE YAZA DOĞRU ADIM ADIM Hava sıcaklıklarının artış trendine girdiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Aslında biraz yağışlar bitti o geçtiğimiz haftalardaki kuvvetli dolular, özellikle Güneydoğu Anadolu'yu etkileyen o kuvvetli yağışlarla birlikte biraz daha yağışlardan hafifledik ama yağışlar yine devam edecek. Şu anda yurdun büyük bölümünde hava açık vaziyette, Marmara biraz bulutlandı." ifadelerini kullandı.

Tek, gece sıcaklıklarının da yükseldiğine dikkat çekerek, "Gece sıcaklıkları özellikle yükselmeye başladı ki batı bölgelerde artık gece öyle çok kalın giyinmeden dışarıya çıkılabiliyor. Adım adım yaza doğru gidiyoruz çünkü Mayıs'ın ortalarına doğru yaklaşmaya başladık." sözleriyle önümüzdeki günlerin tablosunu çizdi.