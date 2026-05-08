Meteoroloji’den yeni uyarı: Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, sağanak geliyor

Yaz havası Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında, İstanbul'da sıcaklıkların 27 dereceye yaklaşacağını açıklarken, Ege ve Akdeniz için 30 derece uyarısı yaptı. Cuma günü ise Eskişehir'den Van'a kadar birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken, Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurdun büyük bölümünde bahar havasının yerini yavaş yavaş yaza bıraktığını vurgularken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Özellikle Cuma günü Eskişehir'den Van'a kadar geniş bir hatta yağış geçişleri beklenirken, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış da dikkat çekiyor.

YURT GENELİNDE YAZA DOĞRU ADIM ADIM

Hava sıcaklıklarının artış trendine girdiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Aslında biraz yağışlar bitti o geçtiğimiz haftalardaki kuvvetli dolular, özellikle Güneydoğu Anadolu'yu etkileyen o kuvvetli yağışlarla birlikte biraz daha yağışlardan hafifledik ama yağışlar yine devam edecek. Şu anda yurdun büyük bölümünde hava açık vaziyette, Marmara biraz bulutlandı." ifadelerini kullandı.

Tek, gece sıcaklıklarının da yükseldiğine dikkat çekerek, "Gece sıcaklıkları özellikle yükselmeye başladı ki batı bölgelerde artık gece öyle çok kalın giyinmeden dışarıya çıkılabiliyor. Adım adım yaza doğru gidiyoruz çünkü Mayıs'ın ortalarına doğru yaklaşmaya başladık." sözleriyle önümüzdeki günlerin tablosunu çizdi.

İSTANBUL VE MARMARA'DA HAFİF YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Megakent İstanbul ve çevresindeki durumu değerlendiren Adil Tek, "İstanbul'da bugün sıcaklıklar gittikçe yükseliyor, 26-27 derecelere kadar çıkan noktalar olacak. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'da hafif bir yağmur var ama bu çok kuvvetli bir yağmur değil, birkaç saat içerisinde etkisini kaybetmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Bölge genelinde gece sıcaklıklarının 14 derecelere kadar çıktığını belirten Tek, "Bu gece sıcaklığı geçtiğimiz haftanın gündüz en yüksek sıcaklıklarıydı, artık geceleri de rahatlıkla dışarı çıkılabilir." şeklinde konuştu.

EGE VE AKDENİZ'DE 30 DERECE SINIRI AŞILIYOR

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedileceğini belirten Adil Tek, "Ege'de sıcaklıklar özellikle güneyine doğru yükseliyor. İzmir'de sıcaklıklar 27-28 derecelere kadar çıkacak, ilerleyen günlerde ise 30 dereceleri göreceğiz. Yani ısınmaya başladık." dedi.

Akdeniz bölgesindeki nem oranına da dikkat çeken Tek, "Antalya'da sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında. Antalya'nın bir özelliği var, rüzgar kuzeyden estiği zaman sıcaklık çok yükseliyor ama denizden esmeye başlayınca nem değerleri yükseliyor ve bunaltıcılık artıyor." ifadelerini kullandı.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SAĞANAK UYARISI

Sıcaklık artışına rağmen bazı illerde sağanak yağışların etkili olacağını vurgulayan uzmanlar, Cuma günü için Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

İç Anadolu'daki durumu özetleyen Adil Tek, "Başkent Ankara'da sıcaklıklar 25 derecelere kadar çıkıyor. Yarın gelecek olan sistem Ankara'da sabah saatlerinde yağış bırakacak, bu sistem biraz daha Batı Karadeniz'de de etkisini gösteriyor olacak." dedi.

Doğu Anadolu'daki rakım farkına değinen Tek, "Iğdır her zaman olduğu gibi yine sıcak vaziyette, 27-28 dereceleri görüyor. Erzurum'da ise bugün öğleden sonra çok zayıf bir yağış var." sözlerini ekledi.

DENİZ SEZONU AÇILIYOR MU?

Deniz suyu sıcaklıklarının da yükselişe geçtiğini müjdeleyen Adil Tek, "Deniz suyu sıcaklıkları artmaya başladı. Akdeniz'de 21-22 derecelere, Ege'de 17-18 derecelere ulaştı. Karadeniz ve Marmara ise hala 11 ile 14 derece arasında. Akdeniz için yavaş yavaş denize girme mevsimi başlıyor." ifadelerini kullanarak tatilcilere de yeşil ışık yaktı.

