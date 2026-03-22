Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 il için sarı kodlu sağanak ve kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, birçok bölgede günlük yaşamı doğrudan etkileyecek. Ülke genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışların geniş bir alana yayılması bekleniyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Peki sizin yaşadığınız şehirde hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sis etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşıyor.

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerliyor.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer alan iller için dikkat çekici uyarılarda bulundu. Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi riskler ön plana çıkıyor.

Ayrıca yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olaylarının da görülebileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

DOĞU'DA ÇIĞ VE DON TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yine Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski dikkat çekiyor.

Kar erimelerinin de risk oluşturabileceği bu bölgelerde özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR, DİĞER BÖLGELERDE DEĞİŞİM YOK

Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar öne çıkıyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; batı kesimlerde ise kuzey yönlü esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in değerlendirmelerine göre İstanbul'da arefe gününden bu yana devam eden yağışlar bugün de sürecek. Yağışın şiddetinde azalma olsa da kent genelinde gün boyunca etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

Yağışın daha çok çisenti şeklinde görüldüğünü belirten Tek, sıcaklıkların düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğini ve hissedilen soğuğun süreceğini dile getirdi.

ISINMA TARİHİ BELLİ OLDU

Uzmanlara göre İstanbul'da kapalı ve yağışlı hava hafta ortasına kadar etkili olacak. Ancak Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yükselişe geçmesi bekleniyor. Hafta sonu ise termometrelerin 20-21 derece seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte megakentte bahar havasının hissedilmeye başlanacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE BAHAR NE ZAMAN HİSSEDİLECEK?

Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde sıcaklık artışı için 27 Mart sonrasını işaret ediyor. Bu tarihten itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların kademeli şekilde artması ve bahar koşullarının yayılması bekleniyor.

Ancak artan sıcaklıklarla birlikte özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde çığ riskinin artabileceği de belirtiliyor.

MART AYI YAĞIŞLI KAPANIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre Mart ayının son günleri yağışlı geçecek. Ayın ilk yarısında yaşanan kurak dönemin ardından gelen yağışların, özellikle tarımsal açıdan olumlu etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

Nisan ayıyla birlikte yağışlı sistemlerin devam etmesi ve bahar koşullarının daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Mardin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış ve yer yer kar etkisi bekleniyor.

Özellikle ulaşımda aksama ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

SOĞUK HAVA DALGASI PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası pazar gününden itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

Kar yağışının ise büyük ölçüde etkisini kaybedeceği, yalnızca Kars ve Ardahan çevrelerinde birkaç gün daha devam edebileceği ifade ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraEdirne11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EgeAfyonkarahisar10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Muğla14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AkdenizAdana17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İç AnadoluAnkara11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Batı KaradenizBolu10°CÇok bulutlu, yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Düzce12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu13°CÇok bulutlu, yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Zonguldak10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu KaradenizAmasya16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
Samsun12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak
Tokat17°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak
Trabzon11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak
Doğu AnadoluErzurum6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
Kars6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
Malatya12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Van9°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak (yer yer kuvvetli)
Gaziantep12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Siirt10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak (yer yer kuvvetli)
Şanlıurfa12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak (sabah saatlerinde kuvvetli)
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? (SORU–CEVAP)

1. Bu hafta Türkiye genelinde hava nasıl olacak?
Hafta boyunca yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, doğu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

2. En kuvvetli yağışlar nerelerde görülecek?
Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski öne çıkıyor.

3. İstanbul'da hava durumu nasıl seyredecek?
İstanbul'da hafta ortasına kadar aralıklı yağmur ve kapalı hava devam edecek. Sıcaklıklar düşük seyredecek ve hissedilen soğuk sürecek. Perşembe gününden sonra ise hava ısınmaya başlayacak.

4. Kar yağışı devam edecek mi?
Kar yağışı daha çok Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde etkili olacak. Batı bölgelerde ise yağmur ağırlıklı bir hava bekleniyor. Hafta sonuna doğru kar etkisini büyük ölçüde kaybedecek.

5. Bahar havası ne zaman hissedilecek?
Hafta ortasından itibaren batı bölgelerde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Özellikle hafta sonu itibarıyla birçok şehirde bahar havası hissedilecek ve sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek.

Editörün Notu: "6 yılı aşkın süredir dijital haber editörlüğü ve veri gazeteciliği yapan bir profesyonel olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) karmaşık veri setlerini ve sarı/turuncu kodlu uyarı sistemlerini yakından takip ediyorum. Bu haberde yer alan tahminler; sadece ham verilerin aktarılması değil, önceki yılların Mart ayı verileri ve uzman görüşleriyle harmanlanmış bir analizdir."

