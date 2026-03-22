Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 il için sarı kodlu sağanak ve kar alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, birçok bölgede günlük yaşamı doğrudan etkileyecek. Ülke genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışların geniş bir alana yayılması bekleniyor.
Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sis etkisini gösteriyor.
Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşıyor.
Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerliyor.
Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yetkililer, özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer alan iller için dikkat çekici uyarılarda bulundu. Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi riskler ön plana çıkıyor.
Ayrıca yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olaylarının da görülebileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
DOĞU'DA ÇIĞ VE DON TEHLİKESİ
Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yine Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski dikkat çekiyor.
Kar erimelerinin de risk oluşturabileceği bu bölgelerde özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR, DİĞER BÖLGELERDE DEĞİŞİM YOK
Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar öne çıkıyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; batı kesimlerde ise kuzey yönlü esmesi bekleniyor.