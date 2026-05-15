Narin Güran davasında Yargıtay’a temyiz başvurusu! Savcılıktan Nevzat Bahtiyar cezasına itiraz

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen 17 yıl hapis cezasını yetersiz bularak karara itiraz etti. Başsavcılık tarafından yapılan temyiz başvurusunda, Bahtiyar’ın “cinayete yardım eden” değil; anne, amca ve ağabeyle birlikte “müşterek fail” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne temyiz dilekçesi sunuldu. SAVCILIKTAN NEVZAT BAHTİYAR CEZASINA İTİRAZ Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da görülen karar duruşmasında, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı anımsatılarak, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. Verilen cezaya karşı olunduğu aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi: "Narin Güran'a ait cansız bedenin bulunmasından sonra yapılan araştırmada, Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına, 21 Ağustos 2024 günü saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra dere civarından ayrıldığı, söz konusu aracın fiilen Bahtiyar'ın kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Bahtiyar tutuklanmıştır. Salim Güran ve Bahtiyar'ın kullandığı araçlar üzerinde yapılan detaylı incelemelerde alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporunda, her iki araç içerisinden alınan toprak numunelerinin benzer olduklarının tespit edildiği görülmüştür. Daraltılmış baz raporu, analiz raporu ve ek bilirkişi raporunun Bahtiyar'ın anlatımıyla uyumlu olduğu, Salim Güran'ın, Arif'in evi ve çevresinde bulunduktan sonra eve girdiği, ev ve ahır arasında gidiş gelişlerinin olduğu, Bahtiyar ile birlikte evde bulunduğu, bu sırada evde Yüksel Güran ve Enes Güran'ın bulunduğu hususlarının raporlar ile tespit edildiği belirtilmiştir." Sanık Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyanlarda bulunduğuna değinilen dilekçede, sanığın beyanlarına göre, bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, büyük bir soğukkanlılıkla bu eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.