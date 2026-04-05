Narin cinayetinde gelişme: Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran'ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025'te karar verildi.

28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DELİLLER BİLİMSEL AÇIDAN YETERSİZ

Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YENİDEN YARGILANMASI BAŞLAYACAK

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025'te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.