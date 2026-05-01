Narin Güran davasında gerekçeli karar: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar cinayet öncesi bir arada
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar çıktı. HTS kayıtlarına göre amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cinayet öncesi birlikte hareket ettiği belirlenirken, Narin’in evinde öldürüldüğü değerlendirildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesi açıklandı.
Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ı "nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan takdiri indirim uygulamaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, dosyadaki delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın yerinde olduğu vurgulandı.
HTS KAYITLARI CİNAYET ÖNCESİNİ ORTAYA KOYDU
Kararda, sanık Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı telefona ait HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Buna göre Bahtiyar'ın olay günü saat 15.08'de amca Salim Güran'ı aradığı ve 42 saniye görüştüğü tespit edildi.
Devamında saat 15.10 ile 15.18 arasında Narin'in evi ile Salim Güran'ın evi arasındaki bölgede bulunduğu, saat 15.27'de Narin'in evine girdiği ve 15.35'e kadar burada kaldığı HTS ve baz kayıtlarıyla belirlendi. Saat 16.00 sıralarında ise Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede bulunduğu, 16.35'te buradan ayrıldığı kaydedildi.
"NARİN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ" TESPİTİ
Gerekçeli kararda, Kur'an kursundan çıkan Narin'in her zamanki yol yerine daha kısa olan patika yolu kullanarak evine gittiğinin delillerle sabit olduğu belirtildi.
Mahkeme, Narin'in evinin bulunduğu noktada amca Salim Güran ile evde bulunan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran tarafından öldürüldüğünü değerlendirdi. Kararda, cesedin olay öncesinde birlikte olan Salim Güran tarafından, evin dışında bekleyen Nevzat Bahtiyar'a gizlenmesi için verildiği ifade edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ VE YARGILAMA SÜRECİ
Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, 8 Eylül'de dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açılmıştı.
İlk yargılamada Salim, Yüksel ve Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
İstinaf mahkemesi cezaları oy çokluğuyla onarken, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025'te verdiği kararla Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezalarını onadı. Nevzat Bahtiyar'ın ise eyleminin "kasten öldürmeye yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek verilen cezayı bozdu.
BAHTİYAR'IN SAVUNMASI VE MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ
Gerekçeli kararda, Bahtiyar'ın savunmalarının kısmen çelişkili olduğu belirtildi. Sanığın Narin'i kendisinin öldürmediğini, cesedin Salim Güran tarafından kendisine verildiğini söylediği aktarıldı.
Ancak dosyada yer alan PTS kayıtları, baz analizleri, HTS raporları, kriminal incelemeler ve kamera görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde, sanığın olay yerinde olmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilmediği ifade edildi.
Mahkeme, Bahtiyar'ın suçun işlenmesinden önce ve sonrasında eyleme katkı sunduğu, cesedi gizleyerek suça yardım ettiği kanaatine vararak "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan mahkumiyet hükmü kurdu.
Soruşturma ve yargılama sürecinde elde edilen tüm delillerin birlikte değerlendirilmesiyle verilen kararın hukuka uygun olduğu ve cezanın yerinde bulunduğu gerekçeli kararda yer aldı.