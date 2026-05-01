Narin Güran davasında gerekçeli karar: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar cinayet öncesi bir arada

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ı "nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan takdiri indirim uygulamaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, dosyadaki delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın yerinde olduğu vurgulandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesi açıklandı.

HTS KAYITLARI CİNAYET ÖNCESİNİ ORTAYA KOYDU

Kararda, sanık Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı telefona ait HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Buna göre Bahtiyar'ın olay günü saat 15.08'de amca Salim Güran'ı aradığı ve 42 saniye görüştüğü tespit edildi.

Devamında saat 15.10 ile 15.18 arasında Narin'in evi ile Salim Güran'ın evi arasındaki bölgede bulunduğu, saat 15.27'de Narin'in evine girdiği ve 15.35'e kadar burada kaldığı HTS ve baz kayıtlarıyla belirlendi. Saat 16.00 sıralarında ise Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede bulunduğu, 16.35'te buradan ayrıldığı kaydedildi.

"NARİN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ" TESPİTİ

Gerekçeli kararda, Kur'an kursundan çıkan Narin'in her zamanki yol yerine daha kısa olan patika yolu kullanarak evine gittiğinin delillerle sabit olduğu belirtildi.

Mahkeme, Narin'in evinin bulunduğu noktada amca Salim Güran ile evde bulunan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran tarafından öldürüldüğünü değerlendirdi. Kararda, cesedin olay öncesinde birlikte olan Salim Güran tarafından, evin dışında bekleyen Nevzat Bahtiyar'a gizlenmesi için verildiği ifade edildi.