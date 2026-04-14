Narin Güran cinayeti davasında sıcak gelişme! Nevzat'ın dosyası için yeni karar
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada kritik bir gelişme yaşandı. Ana dosya ile Nevzat Bahtiyar ve Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 sanığın yargılandığı ikinci dosya birleştirildi. Birleştirme kararı, soruşturmada yeni detayların gün yüzüne çıkabileceği beklentisini artırdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında açılan ana dava ile 15 kişinin yargılandığı dava dosyasıyla ilgili birleştirme kararı verildi. 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.
Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.
GÖZLER 16 NİSAN'A ÇEVRİLDİ
Yargıtay tarafından cezası bozulan ve Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında görülen ilk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık Bahtiyar hakkında "cinayete iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. İkinci duruşma ise, 16 Nisan'da görülecek ve mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası uygulamış, ancak Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Birleştirme kararı verilen davada, Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) ise Çocuk Mahkemesinde yargılanıyor.