Narin Güran cinayeti davasında sıcak gelişme! Nevzat'ın dosyası için yeni karar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında açılan ana dava ile 15 kişinin yargılandığı dava dosyasıyla ilgili birleştirme kararı verildi. 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.

Fotoğraf: AA

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.



GÖZLER 16 NİSAN'A ÇEVRİLDİ

Yargıtay tarafından cezası bozulan ve Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında görülen ilk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık Bahtiyar hakkında "cinayete iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. İkinci duruşma ise, 16 Nisan'da görülecek ve mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.